Peste suina: dieci nuovi casi in provincia di Alessandria. Un nuovo caso anche in Liguria

PIEMONTE – Sono ben 11 i nuovi casi di peste suina africana accertati nella zona di protezione II tra Piemonte e Liguria. Di questi, 10 sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Cartosio (in totale 2 da inizio emergenza), uno a Grondona (6 in totale), due a Ovada (13), tre a Ponzone (14), due a Rocca Grimalda (11), uno a Visone (2).

L’undicesimo nuovo caso è stato invece riscontrato in provincia di Genova, a Sassello (totale 2 da inizio emergenza).

Con l’ultimo aggiornamento dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta salgono complessivamente a 234 i casi nelle due regioni, 155 in Piemonte e 79 in Liguria.