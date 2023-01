Dai racconti sul Milan a Rtl, l’alessandrina Eleonora Minetti sogna un futuro nel calcio

ALESSANDRIA – A soli 18 anni Eleonora Minetti già sta cominciando a farsi spazio nel mondo del giornalismo sportivo e ha le idee già chiare, diventare la nuova Diletta Leotta del calcio italiano. L’alessandrina collabora con la pagina Milan Live e da qualche anno cura dirette e contenuti dei profili social di questo canale. Un percorso che sta prendendo sempre più forma come dimostra la recente partecipazione a una diretta tv con Rtl in cui ha raccontato la sua opinione sul momento del Milan, ricevendo i complimenti della redazione e di tanti tifosi.

Una passione, spiega, nata dopo la morte di nonno Bruno, innamorato del calcio. “Quando è mancato ho deciso di coltivare la passione di mio nonno anche se in realtà ho sempre seguito il calcio solo che questo percorso oggi mi permette di sentire mio nonno sempre vicino“. Eleonora ha le idee già definite e una volta ottenuto il diploma andrà a Milano per laurearsi in Sceinza della comunicazione e continuare il suo percorso legato al giornalismo sportivo unito all’aspetto social. “La mia esperienza finora mi ha permesso di conoscere storie e di approfondire i percorsi di tante persone e questo ancora manca nella visione di tanti ragazzi. Il calcio è anche questo, il racconto dei percorsi spesso difficili di chi poi arriva a giocare sui prati ed è bello raccontare questi aspetti“. Eleonora Minetti ha provocatoriamente raccontato a Rtl di voler diventare la nuova Diletta Leotta in un mondo che, spiega, rimane ancora troppo legato a una visione maschile e che invece dovrebbe affrancarsi da questa lettura ormai datata perché “lo sport è di tutti, non esistono sport prettamente maschili o femminili“. “Le donne – continua – possono e devono capire di calcio” e anche le critiche di alcuni tifosi, quando arrivano, “se sono costruttivi fanno crescere, se sono invece frutto di pregiudizi vanno semplicemente ignorati perché se seguire il calcio mi fa stare bene io voglio continuare a farlo“. Spigliata e volitiva l’alessandrina ha definito il suo futuro e si gode il momento di celebrità offerto da Rtl, “l’esperienza più bella fatta finora per me“. Ma nel cassetto ci sono già diversi sogni come un’intervista “al campione Ronaldo o a Pioli, il mister che è stato in grado di cambiare il calcio del Milan“.