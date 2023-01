Dalla Regione fondi per 7 scuole della provincia per attività fisica e gite in montagna

PIEMONTE – Sono 88 le scuole statali piemontesi del primo ciclo (elementari e medie) che riceveranno i fondi stanziati dalla Regione Piemonte per attività sportive o per l’organizzazione di giornate in montagna. L’assessorato guidato da Elena Chiorino ha stanziato complessivamente 113 mila euro che verranno distribuiti tra 41 scuole nella città metropolitana di Torino, 17 nel Cuneese, 7 nel Vercellese, 7 nell’Alessandrino, 5 nel VCO, 4 nel Novarese, 4 nell’Astigiano, 3 nel Biellese.

“Lo sport è salute, una scuola di vita. Determinante per la crescita dei giovani impone uno stile di vita sano, dove lo sforzo fisico può aiutare i ragazzi a sentirsi inseriti nel mondo reale. Lo sport è disciplina e prevenzione – ha dichiarato l‘assessore all’istruzione e merito Elena Chiorino – perché aiuta ad acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità, insegna che ci vuole impegno per ottenere successi e superare gli ostacoli. Crediamo fermamente che potenziare le attività sportive in classe favorirà socialità e il rispetto delle regole: un supporto fondamentale alla crescita di ciascuno e come Regione continueremo a lavorare per fortificare questa sinergia tra sport e istruzione”.

Il bando indetto dall’Assessorato regionale all’Istruzione si inserisce nel piano per l’ampliamento dell’offerta formativa, che complessivamente ha stanziato circa 1,8 milioni per aumentare in qualità e quantità l’offerta didattica ed educativa delle scuole piemontesi nell’anno scolastico in corso e nel prossimo (2023-24).

Al livello provinciale, il coordinatore di Fratelli d’Italia, Alessandro Traverso e il capogruppo a Palazzo Ghilini, Maurizio Sciaudone, sottolineano l’importanza del progetto portato avanti dall’assessore Chiorino “che dimostra la sua sensibilità per quanto riguarda la diffusione dello sport in ambito scolastico”.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMUNE PROV. CONTRIBUTO INIZIATIVA I.C. scuola media BORGOSESIA Borgosesia VC 1.500,00 MONTAGNA I.C. G. RODARI di BRANDIZZO Brandizzo TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. ALPIGNANO Alpignano TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. 1 di ASTI Asti AT 1.500,00 MONTAGNA I.C. BOBBIO NOVARO Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. NICHELINO I Nichelino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. Ugo FOSCOLO Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. LA LOGGIA La Loggia TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. BARANZANO di Serravalle Sesia Serravalle Sesia VC 1.500,00 MONTAGNA I.C. NONE None TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. REVELLO Revello CN 1.500,00 MONTAGNA Media statale G.FLOREANINI – DOMODOSSOLA Domodossola VCO 1.500,00 MONTAGNA I.C. BOSSOLASCO-MURAZZANO Bossolasco CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. SANFRONT-PAESANA Sanfront CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. FERRARIS Vercelli VC 500,00 SPORT I.C. G.CURIONI – ROMAGNANO SESIA Romagnano Sesia NO 1.500,00 MONTAGNA I.C. MONGRANDO Mongrando BI 1.500,00 MONTAGNA I.C. CUNEO BORGO SAN GIUSEPPE Cuneo CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. GASSINO Gassino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. MORETTA Moretta CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. RODARI Crusinallo di OMEGNA Omegna VCO 1.500,00 MONTAGNA I.C. TRINO Trino VC 1.500,00 MONTAGNA D.D. 2° CIRCOLO DOMODOSSOLA Domodossola VCO 1.500,00 MONTAGNA I.C. 2 ACQUI TERME Acqui Terme AL 1.500,00 MONTAGNA I.C. VIGUZZOLO Viguzzolo AL 490,00 SPORT I.C. DE AMICIS – MANZONI Alessandria AL 500,00 SPORT I.C. SANT’AMBROGIO Sant’Ambrogio di Torino TO 500,00 SPORT I.C. PASCOLI di Gozzano Gozzano NO 500,00 SPORT I.C. CARIGNANO Carignano TO 500,00 SPORT I.C. MOMIGLIANO di CEVA Ceva CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. Ezio BOSSO (via Collino 12) Torino TO 1.500,00 MONTAGNA 1° circolo di ASTI Torino AT 1.500,00 MONTAGNA I.C. FOSSANO B (F. Sacco) Fossano CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. Norberto BOBBIO di RIVALTA BORMIDA Rivalta Bormida AL 1.500,00 MONTAGNA I.C. GOZZI OLIVETTI Torino TO 500,00 SPORT I.C. NOVI LIGURE 1 Novi Ligure AL 500,00 SPORT I.C. NOVI LIGURE 3 Novi Ligure AL 500,00 SPORT I.C. FERRARI Vercelli VC 1.500,00 MONTAGNA I.C. di AZEGLIO Azeglio TO 500,00 SPORT I.C. GARESSIO Garessio CN 1.500,00 MONTAGNA CENTRO STORICO MONCALIERI Moncalieri TO 500,00 SPORT I.C. SANT’IGNAZIO DA SANTHIA’ Santhià VC 500,00 SPORT I.C. C. PAVESE di Candelo-Sandigliano Sandigliano BI 1.500,00 MONTAGNA I.C. VISTRORIO Vistrorio TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. MONTALCINI-NICHELINO IV Nichelino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. BALANGERO Balangero TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. DRUENTO Druento TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. DASSO di Chivasso Chivasso TO 500,00 SPORT I.C. OZZANO-VIGNALE di VIGNALE M.TO Vignale Monferrato AL 500,00 SPORT I.C. ROSA STAMPA Vercelli VC 1.453,56 MONTAGNA I.C. FRASSATI Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C.VALPERGA Valperga TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. SOMMARIVA PERNO Sommariva Perno CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. NOLE Nole TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. PAPA GIOVANNI XXIII di SAVIGLIANO Savigliano CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. VALDILANA PETTINENGO Valdilana BI 1.500,00 MONTAGNA I.C. MUZZONE di Racconigi Racconigi CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. Francesco TADINI di CAMERI Cameri NO 1.500,00 MONTAGNA I.C. POIRINO Poirino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. CARDUCCI di BUSCA Busca CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. PINEROLO 1 Pinerolo TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. BARGE Barge CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. CASTIGLIONE T.SE Castiglione Torinese TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. SETTIMO III Settimo TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. UMBERTO SABA Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. FORNO CANAVESE Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. MARRO di Villar Perosa Villar Perosa TO 735,00 MONTAGNA I.C. PINEROLO IV Pinerolo TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. PAVONE CANAVESE Pavone Canavese TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. CENA Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. F.M. BELTRAMI di OMEGNA Omegna VCO 500,00 SPORT I.C. BUTTIGLIERA ALTA – ROSTA Buttigliera Alta TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. BRA 2 Bra CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. VIALE ANGELI di CUNEO Cuneo CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. ALBA QUARTIERE PIAVE SAN CASSIANO Alba CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. RINA MONTI STELLA di Verbania Verbania VCO 1.500,00 MONTAGNA I.C. CHIERI III Chieri TO 1.500,00 MONTAGNA CONVITTO NAZIONALE CARLO ALBERTO Novara NO 1.500,00 MONTAGNA I.C. CUORGNE’ Cuorgnè TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. RIVALTA Rivalta di Torino TO 500,00 SPORT COSTIGLIOLE D’ASTI Costigliole d’Asti AT 1.500,00 MONTAGNA I.C. CORSO VERCELLI Torino TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. CASTELLAMONTE Castellamonte TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. COLLEGNO III Collegno TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. GRANDIS di Borgo San Dalmazzo Borgo San Dalmazzo CN 1.500,00 MONTAGNA I.C. PIANEZZA Pianezza TO 1.500,00 MONTAGNA I.C. VILLANOVA D’ASTI Villanova d’Asti AT 500,00 SPORT I.C. SUSA Susa TO 1.500,00 MONTAGNA 114.178,56

(in copertina foto di Eric Barrett dal sito Unsplash)