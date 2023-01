I presepi da visitare all’Epifania in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’Epifania segna la fine delle feste natalizie. In questo ultimo scampolo natalizio potete approfittare per un’ultima gita alla scoperta dei meravigliosi presepi della nostra provincia.

SAN SALVATORE MONFERRATO

Fino all’8 gennaio

I presepi da visitare nel borgo monferrino sono ben sei, diffusi per tutti il paese. C’è quello della Chiesa della S.S. Trinità, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18, il presepe meccanico della Chiesa di San Rocco (San Siro) visitabile ancora il 6 e l’8 gennaio. A Frescondino ci sono i 100 presepi di campagna, in esposizione ancora l’8 gennaio dalle 15. A Fosseto c’è il presepe parrocchiale aperto ogni domenica mattina, nel Santuario della Madonna del Pozzo troverete invece il presepe sul pozzo, da poter visitare ogni giorno in cui la chiesa è aperta. Sempre aperti, invece, il presepe rustico di Valdolenga e il presepe della Piazza, a palazzo Carmagnola. Se volete vederli tutti, non perdete domenica 8 gennaio l’appuntamento “Sui sentieri dei presepi”, una camminata che partirà alle 14.30 da San Rocco per arrivare fino a Frescondino.

MORNESE

31 dicembre-8 gennaio

A Mornese torna anche quest’anno il Presepe Artistico del paese. Nel 1995 un gruppo di giovani mornesini decise di bonificare i sotterranei dell’Oratorio e della Chiesa di San Silvestro e di realizzare il presepe che nel corso degli anni si è arricchito di nuove opere e decorazioni. Accanto al presepe meccanizzato si potrà ammirare un’esposizione di un centinaio di scene della natività provenienti da ogni parte del mondo, donati dalla Comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e una riproduzione della Terra di Palestina ai tempi di Gesù. Il Presepe di San Silvestro sarà aperto il 31 dicembre e a gennaio nelle giornate del 1°, 5, 6, 7 e 8, con orario dalle 15 alle 18.

CASTELLAZZO BORMIDA

23 dicembre-15 gennaio

A Castellazzo Bormida potete visitare un grandissimo presepe meccanizzato, quest’anno giunto alla sua 40esima edizione. Il presepe viene realizzato da un gruppo di 8 volontari del Rione Ponte Borgo Nuovo con il patrocinio del Comune. Si tratta di un presepe di oltre 100 metri quadri che viene rinnovato ogni anno secondo la fantasia dei suoi “costruttori”. Sono presenti circa 45 movimenti meccanizzati delle statuine che mettono in scena arti e mestieri. Le statuine vanno dai 5-6 cm di altezza fino ai 65 cm per quelle che compongono la natività. I soggetti provengono tutti da un’azienda fiorentina mentre le statuine meccanizzate sono realizzate direttamente dai volontari del paese. Potrete trovare anche un lago, un fiume e un paesaggio innevato. Il presepe, che si trova nell’Oratorio della SS. Pietà in Via Verdi a Castellazzo Bormida, è visitabile fino al 15 gennaio dalle 15 alle 18. Potete trovare più informazioni sulla pagina Facebook.

PASTURANA

8 dicembre-6 gennaio

A Pasturana il presepe è letteralmente “diffuso” per le vie del paese. Le figure in polistirolo sono frutto del lavoro artistico della pittrice Patrizia Borromeo (aiutata da un gruppo di volontari) in collaborazione con la Pro Loco locale. Il presepe si sviluppa come un vero e proprio percorso che vi porterà alla scoperta del piccolo borgo oltre che dell’installazione: la capanna di Gesù Bambino si trova vicino al pozzo coperto di via Garibaldi, pastori, pecorelle (tra cui anche una pecora nera!) e alcune figure di donna trovano il loro spazio sulla scalinata detta “U sè” dagli abitanti del paese. Continuando nel percorso troverete alcune oche mentre i Re Magi e la stella cometa possono essere ammirati sulle mura di cinta del Castello dei marchesi Gavotti Besozzi. Un pensiero è rivolto anche ai visitatori più piccoli che troveranno, in una cesta posta vicino alla natività, un pieghevole che li inviterà a divertirsi cercando gli animali nascosti nel presepe diffuso che diverrà poi un ricordo da poter tenere con sé. Trovandosi all’aperto il presepe è sempre visitabile fino al 6 gennaio.

PRATOLUNGO DI GAVI

24 dicembre -21 febbraio

A Pratolungo di Gavi, frazione di Gavi, il presepe, che è stato riposto nella Parrocchia N.S. della Neve sabato 24 dicembre a mezzanotte, rappresenta proprio il piccolo paese della provincia di Alessandria. Troverete la chiesa e tutte le sue case, di cui la parte di esse fatte a mano. Alcune statuine presenti sono in movimento e si alternano con un sistema meccanico il giorno e la notte. Dietro a questa installazione ci sono moltissimi anni di lavoro e il risultato viene raggiunto grazie all’impegno degli uomini del paese che hanno sempre messo cuore e passione per realizzare il presepe di “Pratolungo”. Il presepe, ad accesso libero, sarà visitabile fino al 21 febbraio tutti i giorni, dalle 9 alle 21.

TORTONA

3 dicembre- 8 gennaio

Al centro “Mater Dei”, dal 3 dicembre all’8 gennaio, sarà possibile ammirare il presepio artistico. Il presepio venne rinnovato e ampliato nel 2004 in occasione della canonizzazione di Don Orione. Ad oggi rappresenta uno dei più grandi presepi meccanizzati d’Europa. Il presepio è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Per info e prenotazioni materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

CONZANO

8 dicembre-29 gennaio

A Conzano parte giovedì 8 dicembre, alle 15, in Villa Vidua, la tradizionale mostra di presepi intitolata “Natività d’autore”. L’edizione 2022 ospiterà i presepi di firme prestigiose. Una sezione sarà dedicata ad artisti e scenografi come Emanuele Luzzati, le cui illustrazioni trasportano nel mondo incantato delle fiabe, o Eugenio Guglielminetti, artista sensibile alle avanguardie artistiche. Inoltre sanno esposte opere di Guido Fiorato e di Max Ramezzana. Nutrita la sezione ligure con le opere del circuito di Marcello Mannuzza, affiancato da Angelo Bolla, Luca Damonte, Lea Gobbi, Leony Mordeglia, Laura Peluffo, Umberto Piombino, Caterina Ricci, Laura Scappatura, Giovanni Servettaz, Rino Valido. Sarà presente anche una sezione dedicata al presepe napoletano con opere dei maestri Luciano Testa, Umberto Grillo, Genny di Virgilio e di don Renato dalla Costa e Beppe Puglia.

Uno spazio sarà invece dedicato all’opera site-specific di Emiliano Cavalli, cittadino onorario di Conzano. La mostra è visitabile, ad ingresso gratuito, da giovedì 8 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 nei giorni festivi dalle 15 alle 18, incluso sabato 10 dicembre in occasione della festa di S. Lucia.

Altre visite sono possibili su prenotazione, chiamando gli uffici comunali di Conzano allo 0142 925132.

ROSIGNANO MONFERRATO

8 dicembre-6 gennaio

Anche quest’anno, a Rosignano Monferrato, torna “Camminando nel presepe“: lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località limitrofe, si dipana un suggestivo percorso pittorico dedicato ad una mirabile e variegata interpretazione artistica del Presepe. Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere illuminate. L’esposizione è organizzata dall’associazione Amis d’la Curma.

ARQUATA SCRIVIA

8 dicembre – 22 gennaio

Inizierà giovedì 8 dicembre l’Esposizione di presepi presentata da Arqua.Tor presepi: le natività saranno visitabili alla casa Gotica e nella salita dell’Oratorio che porta al vecchio forno.

Anche in provincia di Asti sono moltissimi i presepi da visitare:

GRANA MONFERRATO

8 dicembre-6 gennaio

Il presepe realizzato da Nino Di Muzio, oggi gestito dal figlio Cristiano tramite l’associazione Grana Arte e Tradizione, sarà esposto come ogni anno nei locali sottostanti la Chiesa in piazzetta Maria Ausiliatrice. La tecnica è artigianale: alcune statue sono costruite a mano, con resina e stoffa. Il presepe occupa circa 100 metri quadri, con 380 personaggi e due sinagoghe in legno, oltre a un castello, il palazzo di Erode, varie abitazioni. Davanti al presepe, la rievocazione dell’Annunciazione, dei profeti e un piccolo villaggio con il vecchio mulino ad acqua. Suggestivi giochi di luce scandiscono i momenti dell’alba, del giorno, del tramonto e della notte. Il presepe sarà visitabile dall’8 dicembre al 6 gennaio, il sabato dalle 15.30 alle 17. La domenica, l’8, il 25 e il 26 dicembre e il 6 gennaio dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17. Chiuso il 24 dicembre.

ARAMENGO

8 dicembre-6 gennaio

Nella piazza del Municipio, sotto l’albero illuminato, ad Aramengo verrà allestito un presepe con capanna che ospiterà i personaggi della Sacra Famiglia intagliati su legno e dipinti da Gian Luigi Nicola (Nicola Restauri). La rappresentazione sarà arricchita quest’anno da nuovi personaggi e, in tutta la piazza, una suggestiva illuminazione creerà una calda atmosfera natalizia. La mostra a cielo aperto sarà visitabile tutti i giorni 24 ore su 24.

Inoltre, grazie all’idea e alla realizzazione di Liliana De Sieno e Mariuccia Macinio, sarà possibile visitare anche la mostra di presepi dal titolo “Presepi e Creatività”. L’esposizione sarà allestita in una sala del comune e aperta al pubblico dalle 14.30 alle 18 per tutti i giorni festivi, 26 dicembre e 6 gennaio compresi (chiusa il 25 dicembre e 1°gennaio).

COCCONATO

8 dicembre-6 gennaio

Cocconato è senza dubbio il “Borgo dei presepi”: l’esposizione è ricchissima e molto variegata, saranno più di cento i presepi che accoglieranno i turisti in ogni angolo del centro storico e visitabili anche in notturna. Ci sarà poi il presepe di Adriana Gandini, all’interno della suggestiva Chiesa di Santa Caterina, realizzato all’uncinetto, e non mancheranno i presepi stesi, drappi raffiguranti scene di natività realizzati da artisti locali. Infine da non perdere la mostra dei “Presepi d’artista” che vedrà esposte rappresentazioni artigianali dei Maestri Presepisti del gruppo “Artigiani del Presepe Torino”, il presepe meccanico, presepi artistici e artigianali realizzati da Antonella Armosino, i “presepi in uno scrigno” di Sandra Coluccia. La mostra Mostra Presepi d’artista: prefestivi 14.30-18; festivi 11-12.30/14.30-18. Per i gruppi, si potrà prenotare al numero 0141 600076 oppure all’indirizzo email: cocconatoufficioturistico@gmail.com.

CASTAGNOLE DELLE LANZE

4 dicembre-6 gennaio

Da domenica 4 dicembre fino al 6 gennaio 2023 per le vie del borgo storico (visitabili 24 ore su 24) e nel Parco della Rimembranza (tutti i giorni dalle 8 alle 18) saranno esposti i Presepi realizzati dai cittadini castagnolesi, con il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di volontariato. Lungo tutto il percorso si potranno vedere presepi di diverse dimensioni, costruiti con materiali poveri, semplici, riciclati che richiamano prodotti e tradizioni del territorio, passeggiando in un’atmosfera magica, riscaldandosi con tè di Natale, vin brulé e degustando goloserie natalizie. Nella ex Chiesa dei Battuti Bianchi si potrà visitare la mostra “Presepi fantastici – La Natività rivisitata”, cura dell’artista castagnolese Marcello Giovannone. La mostra è aperta il fine settimana il 3 e il 4 dicembre, il 10 e 11 dicembre e il 17 e 18 dic