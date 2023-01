Deposito nazionale per il Nucleare: Legambiente chiede sostegno a richiesta pubblicazione delle aree idonee

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Legambiente torna sulla scelta dell’area per il Deposito Nazionale per il nucleare che aveva indotto, nei giorni scorsi, diversi sindaci e il Presidente della Provincia di Alessandria a chiedere un incontro al ministro Pichetto Fratin. L’associazione ha domandato ai primi cittadini di Alessandria, Bosco Marengo, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Frugarolo, Fubine Monferrato, Oviglio, Quargnento, Sezzadio e al Presidente della Provincia di Alessandria, come mai non sostengano la richiesta inviata allo stesso ministro e agli altri ministeri competenti, dalle Associazioni ambientaliste e dai Comitati di cittadini già il 27 ottobre 2022.

Nel documento si richiede di pubblicare senza ulteriori indugi la Carta delle aree idonee (CNAI) in modo che tutti possano pronunciarsi formalmente sulla correttezza o non correttezza delle scelte effettuate da Sogin ed intraprendere le azioni conseguenti.

“Riteniamo infatti che l’individuazione di un Deposito Nazionale che comporti il minor rischio possibile è una esigenza irrinunciabile ed urgente per tutto il Paese che oggi corre un rischio ingiustificatamente elevato a causa della collocazione attuale dei rifiuti radioattivi in siti del tutto inidonei. Al tempo stesso l’individuazione deve essere oggettiva, rigorosa e trasparente, sulla base di criteri e normative prefissate e pubblicamente verificabili, in modo tale da evitare scelte inappropriate che comporterebbero rischi indebiti“.