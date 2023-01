Torna il Carnevale ad Alessandria: al Cristo festa e sfilata

ALESSANDRIA – Torna il Carnevale dal vivo ad Alessandria. Il primo appuntamento annunciato è quello de Cristo con l’associazione commercianti che ha svelato l’impegno dle quartiere per il prossimo 19 febbraio 2023.

Dopo lo stop di tre anni per il covid tornerà quindi la “Grande festa in piazza Ceriana” e la sfilata dei carri allegorici dalla chiesa Don Bosco.

Dalle 14.30 in piazza Ceriana ci saranno giochi, mascherine, gonfiabili, dolciumi, coriandoli, baby dance e tanto divertimento. A fare da corollario dell’evento anche i negozi di corso Acqui, protagonisti nel pomeriggio del Carnevale.

Le iscrizioni per la sfilata sono già aperte (info 3701128366, email info@quartierecristonelcuore.it). Il carnevale anticipa quella che sarà la settimana dopo (l’ultima di febbraio) il rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione dei commercianti (dalla settimana prossima si potranno depositare le candidature). Sempre a fine gennaio si terrà l’incontro pubblico per gli eventi di Marzo Donna al Cristo. “Siamo contenti di riportare il Carnevale in piazza – afferma la presidente dei commercianti Silvana Sordo – un momento importante per il Quartiere ed in particolare per i bambini. L’ultimo carnevale a febbraio del 2020 portò oltre 5000 persone, un grande risultato. Il Quartiere è vivo, qua risiedono tantissimi giovani, solo nelle scuole abbiamo più di 1200 alunni“.