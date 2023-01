Carenza farmaci: il fenomeno coinvolge anche la provincia di Alessandria

ALESSANDRIA – Anche in provincia di Alessandria sta cominciando a farsi concreta la penuria di alcune categorie di farmaci per il caro energia o la difficoltà nel reperire le materie prime. In base all’ultimo monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco, aggiornato al 10 gennaio, in tutto sono 3.200 i medicinali con disponibilità limitata nelle farmacie di tutta Italia. Una situazione tangibile anche nell’Alessandrino, spiega Marcello Pittaluga, presidente dell’Ordine dei Farmacisti provinciale, alle prese con difficoltà nel reperire soprattutto, al momento, farmaci a base di ibuprofene e mucolitici.

“Qualcosa arriva ma questi farmaci scarseggiano – racconta Pittaluga – anche se finora stiamo sopperendo alla scarsità proponendo ai cittadini medicinali alternativi dalle stesse caratteristiche rispetto a quelli prescritti“. Le motivazioni di questa improvvisa difficoltà “sono legate ai costi dell’energia che sta assottigliando la produzione ma anche all’esiguità di alcune materie prime che complicano la produzione degli imballaggi delle medicine“. Al momento, continua Pittaluga, non è possibile sapere quando terminerà questa situazione proprio perché le cause sono diverse. Come spiegato tuttavia dal presidente di Farmindustria Marcello Cattani “delle 3.200 carenze il 50% sono farmaci sostituibili da altri farmaci. Quindi, di fatto è una carenza teorica“.