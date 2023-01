PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna l’inverno in questi giorni in Piemonte e in provincia di Alessandria. L’ultimo aggiornamento di Arpa conferma un clima più consono al mese di gennaio e individua per domani, martedì 17 gennaio 2023, possibili nevicate sui rilievi e anche in pianura, in particolare al confine con la Lombardia, quindi su parte dell’Alessandrino.

Le precipitazioni nevose, spiega ancora Arpa, si dovrebbero comunque concludere nella serata.