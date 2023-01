ALESSANDRIA – Una ragazza di circa 20 anni questo pomeriggio intorno alle 17.30 è stata investita da un’auto in viale Michel, di fronte all’Università del Piemonte Orientale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale impegnata nei rilievi. La giovane ha subito un colpo alla gamba ed è stata portata dal 118 al Pronto Soccorso, per fortuna non in gravi condizioni.