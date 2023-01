Dai sindacati sforzo per difendere la sanità pubblica e tutelare i lavoratori

ALESSANDRIA – Lunedì 16 gennaio 2023 i sindacati Fp Cgil, Cisl FP e Uil Fp hanno raggiunto un accordo con la Direzione generale dell’Asl Al che prevede l’assunzione di tutto il personale necessario a coprire la pronta disponibilità di infermieri, Oss e tecnici garantendo i riposi. Il nuovo contratto della sanità, appena entrato in vigore, pone infatti un limite invalicabile di 7 reperibilità (Pronta Disponibilità) che ogni lavoratore o lavoratrice può effettuare nel mese di riferimento.

L’accordo raggiunto rappresenta una soluzione tampone in attesa che il sistema sia a regime con i neo-assunti e gli “aggiustamenti” organizzativi ed è su base, assolutamente volontaria, spiegano le parti sociali, nel caso in cui la necessità di pronte disponibilità dovesse aumentare, con un riconoscimento economico del sacrificio più che dignitoso.

Ora, concludono i sindacati, “bisogna assolutamente concentrarsi sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato“. Una necessità che deve anche tenere conto del fatto “che questo personale è venuto in soccorso, prestando la loro attività lavorativa, durante l’inizio della pandemia e che a oggi vive ancora nell’incertezza non avendo garanzia di assunzione a tempo

indeterminato. Queste persone vanno ringraziate e stabilizzate“. Oggi, 18 gennaio 2023, ci sarà l’incontro decisivo in Regione in cui verranno definite le modalità attuative, un altro tassello fondamentale per continuare il processo di messa in sicurezza dei nostri ospedali e dell’assistenza territoriale.