Peste suina: tre nuovi casi in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Tre nuovi casi di peste suina africana nella zona di protezione II in provincia di Alessandria. Con l’ultimo aggiornamento dell‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta salgono complessivamente a 179 le positività totali in Piemonte.

Arrivano a 95, invece, i casi complessivi in Liguria con le ultime due positività accertate rispetto all’aggiornamento precedente.

In provincia di Alessandria i tre nuovi casi sono osservati a Carpeneto (seconda positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Cartosio (tre casi totali), uno a Visone (tre casi). I due casi in Liguria sono uno a Rossiglione in provincia di Genova (sedici casi totali), e uno a Sassello, in provincia di Savona (8 casi totali). Con i cinque nuovi casi salgono a 274 le positività accertate nelle due regioni dall’inizio dell’emergenza.

Le positività per comune al 22 gennaio 2023