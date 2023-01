Anziano trovato senza vita in casa, in via San Pio V. Inquirenti al lavoro per chiarire le cause del decesso dell’84enne

AGGIORNAMENTO ORE 12.58 – Proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del decesso di Mauro Manfrin, l’uomo di 84 anni trovato privo di vita nel suo appartamento in via San Pio V ad Alessandria, nella palazzina al civico 27. Polizia e Procura stanno lavorando senza sosta dalle 21 di ieri sera quando è stato lanciato l’allarme e l’anziano è stato poi trovato riverso a terra in casa.

Gli inquirenti sono rimasti fino a notte fonda nell’alloggio per raccogliere ogni elemento utile a stabilire la natura del decesso. In base alle informazioni raccolte, l’anziano viveva da solo in quell’appartamento. Era seguito dai volontari della San Vicenzo e aveva recentemente avuto problemi di salute. Era tornato a casa circa un mese fa dopo un ricovero in ospedale. La morte dell’anziano potrebbe quindi essere riconducile a cause naturali. Sarà però solo l’esito degli accertamenti ancora in corso a far luce su quanto accaduto all’uomo.

AGGIORNAMENTO ORE 09.30 – Aveva 83 anni l’uomo trovato senza vita in un appartamento al civico 27 di via San Pio V ad Alessandria. Sembra che l’anziano vivesse da solo nell’alloggio dove ieri sera la Polizia l’ha trovato riverso a terra e ormai privo di vita.

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini e l’intervento delle Volanti, gli uomini della Squadra Mobile e della Scientifica sono rimasti fino a notte fonda nell’alloggio per raccogliere ogni elemento utile a stabilire la natura del decesso e ancora in queste ore proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

ALESSANDRIA – Sono proseguiti fino a notte fonda gli accertamenti della Squadra Mobile e della Scientifica nell’alloggio in via San Pio V ad Alessandria dove sabato sera è stato trovato un uomo primo di vita.

In quell’appartamento al primo piano della palazzina al civico 27 sembra vivesse, da solo, un anziano. Sull’identità della persona deceduta e su quanto accaduto gli inquirenti hanno però mantenuto il massimo riserbo, continuando per ore a raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire la natura del decesso.

L’allarme era scattato intorno alle 21. I poliziotti delle Volanti erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini. Entrati nell’alloggio hanno poi trovato l’uomo riverso a terra e privo di vita.