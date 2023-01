Geo Barents: accolti ad Alessandria alcuni minori sbarcati a La Spezia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono stati accompagnati ad Alessandria alcuni dei minori non accompagnati sbarcati dalla Geo Barents, la nave della ong Medici Senza Frontiere arrivata sabato nel porto della Spezia. Tra i 237 naufraghi che erano a bordo, 87 sono minori, di cui 74 non accompagnati. Come riporta Ansa, 23 dei minori che erano da soli resteranno alla Spezia. Gli altri 51 minori non accompagnati alloggeranno invece in tre centri di accoglienza ad Alessandria, Livorno e Foggia. Come aggiunge sempre Ansa, i minori sarebbero già arrivati ieri nel centro di accoglienza alessandrino.

Gli altri migranti andranno invece in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e una piccola quota a Genova.

(in copertina foto tratta dal sito di Medici Senza Frontiere)