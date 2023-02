AGGIORNAMENTO ORE 09.10 – L’incidente ha coinvolto due veicoli che si sono tamponati. Nell’impatto un mezzo è finito fuori strada. Feriti i due conducenti,

ALESSANDRIA – Incidente in questi minuti (8.30) sulla strada provinciale 10 tra Spinetta e Alessandria, in prossimità dell’ex zuccherificio, verso il capoluogo. In base alle prime informazioni ci sarebbero dei feriti. Sul posto la Polizia locale di Alessandria e i Vigili del Fuoco insieme al 118.