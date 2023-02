Riaperti i contatori del gas negli alloggi popolari di via Maggioli, Atc: “Saldata una morosità di 40 mila €”

ALESSANDRIA – Per circa 36 ore diverse famiglie residenti negli alloggi popolari di via Maggioli 72, ad Alessandria, sono rimaste senza riscaldamento e acqua calda. Venerdì sera è avvenuta la riattivazione dei contatori dopo che, giovedì, erano stati piombati.

“C’era una morosità di circa 40 mila euro che, in parte, abbiamo provveduto a saldare in parte” ha sottolineato a Radio Gold il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud Paolo Caviglia “si tratta di un condominio cosiddetto promiscuo, composto cioè da inquilini privati e inquilini con alloggi popolari. Se si poteva evitare che piombassero i contatori? L’amministratore di condominio pensava che il debito si potesse rateizzare. Purtroppo sono situazioni che, in questo periodo, riguardano anche condomini completamente occupati da privati”.

Il presidente Atc Caviglia ha infine annunciato per sarà immediatamente avviato un monitoraggio rispetto alle tutte le altre strutture popolari dell’Agenzia, per verificare la presenza di situazioni simili a quella della struttura al quartiere Cristo, così da poter prevenire un eventuale blocco nell’erogazione del gas.