Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 12 febbraio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Acqui Terme, come ogni seconda domenica del mese, torna “Librando“, il mercatino del libro: l’evento per collezionisti e amanti dei libri, cartoline e altro materiale documentale si terrà sotto i portici di Corso Bagni.

A Rocca Grimalda, questa domenica 12 febbraio, si festeggia la seconda giornata del Carnevale. Alle 15, il corteo della Lachera, terminata la questua nelle campagne, rientrerà in paese esibendo i prodotti raccolti appesi alle “carasse propiziatorie” ed eseguirà i balli tradizionali nelle poste dalla “porta” al “belvedere”. Il centro storico sarà animato da street band, musicanti, maschere e nelle corti potrete trovare generi alimentari a cura delle associazioni local. Ospiti straordinari di quest’anno i “Lu Pulgenella di Castiglione Messer Marino“, Abruzzo, ma non mancheranno l’animazione per i più piccoli a cura di “La famiglia Saltimbanchi” e i balli folk con “Incontrodanza e Duo Strabella“. Trovate il programma completo nel nostro articolo.

Anche a Pontestura questa domenica si festeggia il Carnevale: l’appuntamento è alle 12 per la tradizionale fagiolata da asporto. Alle 15.45 il ritrovo è in piazza per dar fuoco al “Carvarun” per poi passare al tradizionale ballo dei bambini in maschera. I festeggiamento proseguiranno poi venerdì 17 febbraio dalle 10 con la sfilata in maschera degli studenti delle scuole per le vie del Paese che si ritroveranno in piazza Castello.

A Fubine, questa domenica, la scrittrice Maura Maffei, autrice di “Quel che abisso tace” e di “Quel che onda divide”, sarà ospite alle 16 all’incontro “I Fubinesi e il naufragio dell’Arandora Star“, al Teatro dei Batù. All’incontro saranno inoltre presenti Beppe Conti, responsabile dell’Associazione Vittime dell’Arandora Star di Bardi, e Luigi Previ, giornalista. Al termine dell’incontro verrà reso onore alle Vittime fubinesi dell’Arandora Star presso la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Coniolo, questa domenica, sarà protagonista del secondo appuntamento del 2023 di “Genius Loci“. Il ritrovo è previsto per le 15 in piazza Moncravetto, di fronte alla struttura ricettiva “Döit”, il cui significato dialettale rimanda ad un luogo di accoglienza inclusiva, di garbo e di buone maniere, che ben si coniuga ed esalta la filosofia di Genius Loci ideata da Anna Maria Bruno, per riscoprire lo spirito ancestrale dei territori monferrini. Coniolo è denominato “il paese che visse due volte” proprio per la ricostruzione, da parte dei coniolesi, dello stesso borgo nella parte collinare, in seguito ai cedimenti, causati dall’intensa attività estrattiva di marna da cemento, che inghiottirono l’abitato “rotto” situato in valle. Alla fine della visita, vin brulè e cioccolata calda allieteranno tutti i partecipanti.

A Casale Monferrato, questa domenica, l’appuntamento è con la “Domenica al Museo”: alle 11 potrete partecipare a una visita guidata gratuita a cura di Dario Salvaseo alla scoperta delle collezioni del Museo Civico. Non è necessaria la prenotazione.

Sempre a Casale, questa domenica, tornano i mercatini in città a cura dell’associazione Botteghe Storiche. Di fronte al teatro Municipale, in via Saffi e in Piazza Castello, ci saranno bancarelle di prodotti tipici e artigianato per tante irripetibili occasioni di shopping.

Ancora a Casale, questa domenica torna anche il “Doc Monferrato Tipico & Shopping“, a cura del Consorzio Casale C’è. Il mercato si svolge nelle vie del centro storico della città con la presenza di numerose bancarelle dei negozi che si affacciano sulle vie del centro, a cui si aggiungono quelle di artigiani, pittori, hobbisti, ambulanti e altre proposte.

A Novi Ligure, questa domenica, arriva Musica al Museo: solo per questa settimana l’evento sarà ospitato al Teatro Paolo Giacometti. Il concerto, dal titolo “A ruota libera“, inizierà alle 17 e vedrà esibirsi il trio d’eccezione formato da Gianni Coscia, Enrico Pesce e Beppe Balossino.

A Fresonara, questa domenica, alle 17, al Teatro Comunale, si potrà assistere a un omaggio alla musica del Maestro Ennio Morricone e al suo cinema. Otto film e otto indimenticabili colonne sonore del grande Maestro Ennio Morricone verranno rivissuti attraverso l’interpretazione attoriale di otto monologhi portati in scena da Paolo La Farina e Paola Sperati accompagnati dall’armonica di Marco Marino. Non mancheranno interventi cantati dalla voce di Alessandra Sini. Per prenotazioni: gestione@rete-teatri.it – Patrizia Velardi 3489117837.

A Ovada anche oggi si potrà visitste la mostra “Christo e Jeanne Claude“. Christo, l’artista famoso in tutto il mondo che ha creato alcune delle opere più straordinarie del ventesimo e ventunesimo secolo, arriva per la prima volta in Monferrato. L’esposizione di landscape projects e litografie sarà visitabile all‘Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato. Oggi è aperta dalle 10 alle 12.

