Indennità di pronto soccorso: raggiunto l’accordo in Piemonte

PIEMONTE – Raggiunto l’accordo ieri, giovedì 10 febbraio 2023, sulla remunerazione dell’indennità di pronto soccorso a tutti i professionisti coinvolti. Circa tremila persone in Piemonte riceveranno 100 euro mensili in media grazie alla conclusione delle trattative tra i sindacati e i vertici dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

“Vogliamo evidenziare che si tratta di un finanziamento derivante da un provvedimento di legge e contrattuale – spiegano le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials Confsal, Nursind e Nursing Up. Per questo abbiamo ritenuto necessario avanzare la richiesta che nella stessa intesa venisse concordato l’utilizzo delle risorse del DL 34 , 86milioni complessivi dedicati esclusivamente all’assunzione di più di un migliaio di professionisti da inserire nei servizi territoriali, nel servizio di emergenza territoriale 118 e relative centrali operative nonché per rimpinguare le terapie intensive e subintensive ospedaliere“.

Con questo accordo le organizzazioni sindacali danno continuità alla politica nel investimento sul personale per dare risposte concrete ai carichi di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori , al riconoscimento della professionalità e alla strutturazione del perimetro della gestione diretta pubblica del Servizio sanitario regionale per garantire l’universalità di accesso alle cure dei cittadini piemontesi.

“Il reclutamento massiccio di personale sul territorio risponde all’esigenza di garantire un filtro agli ospedali ma, sebbene sia un ulteriore passo avanti, non può considerarsi conclusivo. Abbiamo, infatti, ottenuto un tavolo politico con i vertici della Regione, entro il 10 marzo, per individuare le opportune soluzioni per la valorizzazione economica del personale del comparto del servizio regionale utilizzando risorse a disposizione della regione mediante idonei e opportuni strumenti ”.