PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Come ogni anno Febbraio fa rima con amore. Se siete tra coloro che amano celebrare il giorno degli innamorati immergendosi nel romanticismo, questo è l’articolo che fa per voi. Anche nella nostra provincia, infatti, troverete alcuni scorci, borghi e iniziative perfetti per assaporare la dolcezza di San Valentino.

Le panchine di San Valentino nel Distretto del Novese

Dal 14 febbraio al 5 marzo, i comuni del Distretto del Novese, lanciano la seconda edizione di una fantasiosa iniziativa per trasformare il Basso Piemonte nel territorio più romantico d’Italia. Nella terra di confine tra Piemonte e Liguria, in poco meno di 700 km quadrati, saranno addobbate numerose panchine con cuori di ogni foggia e dimensione, dando vita ad un Romantico Circuito, collegato alla app Visit Distretto del Novese, pretesto ideale per svelare ai visitatori scorci caratteristici, come castelli, dimore storiche, paesaggi viticoli, ma anche un sito archeologico e il paese degli Spaventapasseri.

Ogni “panchina di San Valentino” sottende una dichiarazione d’amore per il proprio territorio e ognuna sarà a disposizione di chiunque voglia festeggiare il periodo più romantico dell’anno, in modo autentico, con una passeggiata, una foto e del tempo da trascorre insieme.

Per l’edizione 2023 saranno 44 le panchine, posizionate in altrettanti luoghi liberamente accessibili al pubblico, allestite da comuni, proloco, associazioni, cantine o privati, dislocate in 28 comuni differenti: Arquata Scrivia con 5 panchine, Basaluzzo con 2 panchine, Borghetto Borbera, Bosco Marengo, Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Casaleggio Boiro, Cassano Spinola, Francavilla Bisio con 2 panchine, Fresonara, Gavi con 3 panchine, Lerma, Montaldeo, Mornese, Novi Ligure con 4 panchine, Parodi Ligure, Pasturana, Predosa, San Cristoforo con 2 panchine, Sardigliano, Serravalle Scrivia con 4 panchine, Stazzano, Tassarolo con 2 panchine, Vignole Borbera, Villalvernia, Voltaggio e Vendersi (Albera Ligure).

Novità 2023 il “Cuore magico” abbinato ad ogni panchina romantica che permetterà di svelare una delle 32 opere selezionate attraverso la call “Corto Circuito Creativo”, semplicemente inquadrandolo con il proprio smartphone. In questa curiosa caccia al tesoro tra location solite e insolite, anche l’abbinamento tra l’opera di street arte e la postazione romantica sarà a rotazione.

Le 32 immagini, di questa prima esposizione virtuale, di arte urbana, incentrata sul Cuore, verranno pubblicate anche sul canale Instagram del Distretto del Novese e si avrà tempo per votare dal 14 febbraio al 5 marzo 2023.

San Valentino al Sacro Monte di Crea

Per coloro che sono in cerca di un San Valentino più “spirituale”, l’ente di gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea) in collaborazione con l’Ente Santuario Madonna di Crea, in occasione della giornata del 14 febbraio, promuove un’apertura straordinaria della 17esima Cappella “Nozze di Cana” situata sul percorso delle cappelle del Sacro Monte, nel lato sud. Questa cappella, dopo quella del Paradiso, rappresenta uno dei capolavori di questo Sacro Monte: vi è raffigurata la scena del banchetto delle nozze di Cana con la rappresentazione del primo miracolo di Cristo: la trasformazione dell’acqua in vino.

Un’alternativa insolita per trascorrere la festa dell’amore visitando un luogo suggestivo e dalla forte carica spirituale. L’apertura avverrà nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30,

Coniolo – Il borgo dell’amore

Se siete alla ricerca di una dose importante di romanticismo, la metà giusta per voi potrebbe essere proprio Coniolo: il borgo monferrino, situato a pochi chilometri da Casale Monferrato, ha tutte le caratteristiche per essere il luogo giusto in cui trascorrere la giornata all’amore.

Oltre al suggestivo belvedere, dal quale è possibile ammirare uno straordinario panorama sulle colline, a Coniolo potrete trovare una sorpresa davvero caratteristica dedicata a tutti gli innamorati: in piazzale del Bricco c’è infatti una teca contenente tre rose da poter regalare al vostro amato o amata. Attenzione però: la teca si può aprire solo in caso di vero amore!