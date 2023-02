Università Piemonte Orientale, novità per il test di Medicina: si potrà sostenere anche due volte

ALESSANDRIA – Grandi novità per essere ammesse/i al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università Piemonte Orientale (nella sede di Alessandria saranno 80 i posti a disposizione per il prossimo anno accademico). Non ci sarà un unico test a settembre, ma si potrà sostenere e anche ripetere in due periodi: dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio 2022. Chi lo replica, può usare il miglior punteggio per chiedere l’inserimento nella graduatoria nazionale.

Prima di tutto bisogna registrarsi sul portale www.cisiaonline.it e prenotare il test in uno o entrambi i periodi di svolgimento. Lo si può fare dal 13/3 al 3/4 (ore 14) per il TOLC-MED di aprile; dal 15/6 al 5/7 (ore 14) per quello di luglio. Si possono iscrivere coloro che sono già in possesso del diploma di scuola superiore, coloro che sosterranno l’esame di stato quest’anno e coloro che sono iscritti al 4° anno e lo affronteranno nel 2024. Nella registrazione bisogna selezionare il tipo di test, la data e la sede in cui si vuole svolgerlo, indipendentemente da quella dove ci si vorrà poi iscrivere. Si devono anche pagare 30 euro come quota d’iscrizione. UPO garantisce 1.305 posti per entrambi i periodi.

La prova avverrà in presenza nelle aule informatiche dell’Università scelta in uno dei giorni dei periodi indicati. Si avranno 90 minuti a disposizione, articolati nelle 4 sezioni disciplinari, per un totale di 50 quesiti a risposta multipla. Per prepararsi, dopo il 13 marzo sul portale www.cisiaonline.it si potrà accedere a esercitazioni, MOOC e ad altro materiale. Il punteggio non è solamente determinato dal numero di risposte giuste o sbagliate, ma è “equalizzato” cioè anche tarato sulla difficoltà del test. La soglia per chiedere l’inserimento nella graduatoria nazionale è di 10 punti. La domanda andrà compilata online sul sito del Ministero tra il 31/7 e il 24/8 (ore 15). In questa fase si potranno indicare le sedi dove ci si vorrebbe iscrivere.

Il 5 settembre sarà pubblicata la graduatoria nazionale e si scoprirà se si è già assegnate/i a una sede o se si è in fase di prenotazione. Chi risulta già assegnata/o, deve immediatamente immatricolarsi; le/i prenotate/i possono farlo, in attesa degli scorrimenti, presso sedi diverse dalla prima scelta. Per l’anno accademico 2023-24 all’UPO sono previsti 210 posti: 130 a Novara (117 per studentesse e studenti comunitarie/i, 13 per non comunitarie/i) e 80 ad Alessandria. Per le studentesse e gli studenti stranieri ci sono alcune regole particolari. Le candidate e i candidati con invalidità, disabilità o diagnosi di DSA possono richiedere una prova personalizzata.

Il bando, pubblicato sul sito dell’ateneo, va letto con estrema attenzione. Si devono seguire alla lettera tutte le istruzioni per evitare spiacevoli incidenti, come il non ritrovarsi iscritte/i al test. Durante gli Open Day saranno fornite tutte le informazioni. Per ogni altra delucidazione si può inviare un ticket attraverso il sito di Ateneo e si otterrà tempestiva risposta.