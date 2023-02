La Protezione civile del Piemonte e di Alessandria è arrivata in Turchia

ALESSANDRIA – La Nave San Marco della Marina Militare con a bordo un ospedale da campo, offerto da Regione Piemonte e Protezione Civile, e altri beni di prima necessità ha raggiunto questa mattina il porto di Alessandretta in Turchia.

Come disposto dal Ministro Guido Crosetto prosegue quindi l’impegno della Difesa per le popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria. L’annuncio è stato pubblicato su Twitter dal Ministro della Difesa. Della spedizione fa parte anche la Protezione civile della provincia di Alessandria. (Foto di seguito tratte dal profilo Facebook della Regione Piemonte)