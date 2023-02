A Serravalle si parla dei disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento

SERRAVALLE SCRIVIA – Torna oggi, mercoledì 15febbraio 2023, l’appuntamento con i “Mercoledì della salute“. Nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” di Serravalle Scrivia, in via San Rocco 1, si terrà un ciclo di incontri per affrontare vari temi legati alla salute e ai pregiudizi connessi.

Oggi il tema approfondito sarà quello dei disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento. Ne parlerà Maurizio Cremonte, neuropsichiatra infantile.

I temi affrontati oggi rientrano nel gruppo dei disturbi del neuro sviluppo e rappresentano un rilevante aspetto della psicopatologia dello sviluppo del bambino e dell’adolescente. Questo sia per quanto riguarda l’accresciuta prevalenza nella popolazione pediatrica che per le problematiche relative alle risorse necessarie per il trattamento. Oltre agli aspetti causali verranno evidenziati gli aspetti rilevanti relativi ai differenti disturbi, i principali criteri diagnostici e gli interventi più appropriati per favorire una più completa inclusione e per quanto possibile evitare complicanze invalidanti. Verranno inoltre prese in esame alcune tecniche per affrontare i comportamenti problematici.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Serravalle Scrivia, della Provincia di Alessandria, dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte e Valle d’Aosta, dell’associazione nazionale “Donne Medico Italiane”, dell’Auser Insieme per Serravalle e dell’Auser provinciale di Alessandria e del Basket club di Serravalle Scrivia oltre che alla rivista online dell’associazione culturale serravallese Chieketé.

L’associazione “Il Tiretto nel cuore” ha ideato attraverso “I mercoledì della salute” un percorso divulgativo di medicina sociale rivolto alla cittadinanza oltreché, naturalmente, a chi opera nei

servizi sociosanitari e, in particolare ai medici di base. Tuttavia, determinando tali spettri patologici anche un forte impatto sulla società nella quale si sviluppano, gli organizzatori si rivolgono, inoltre, ai giornalisti e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, affinché intervengano per proporre il proprio fondamentale patrimonio di esperienza sul campo.

Gli incontri, programmati fino a mercoledì 6 marzo 2023, daranno anche crediti per la formazione giornalistica.