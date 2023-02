Csvaa e Lab121 fanno rete per far crescere il volontariato

ALESSANDRIA – “Il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità”.

Con queste parole il Presidente Mattarella celebrava non più di qualche mese fa la giornata mondiale del volontariato. Un tassello importante della società in cui viviamo, ancora troppo spesso sottovalutato ma che, nelle sfide cruciali del nostro Paese e della nostra comunità, non ha mancato di rispondere “presente”. Lo abbiamo visto nella pandemia e continuiamo a vederlo ogni giorno sul fronte dell’aiuto a persone disabili, nella lotta alla dispersione scolastica, nell’integrazione dei migranti, nella tutela dell’ambiente e in molte altre eterogenee attività, tutte di supporto al “vivere civile”.

Questo valore rappresenta anche ad Alessandria un capitale preziosissimo: un antidoto al disinteresse e al cinismo e una forma di partecipazione alla costruzione del bene comune.

Un capitale che va valorizzato, sostenuto ma anche declinato alla luce dei modelli di comunicazione e informazione del contemporaneo se si vuole continui a svolgere una funzione vivificante della società.

Proprio l’informatizzazione, ossia la capacità di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal “mondo digitale”, deve essere una priorità per il mondo del Volontariato: ecco perché già da qualche anno il CSVAA – Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria che opera per supportare gli Enti del Terzo Settore del territorio e per promuovere la solidarietà sociale, si è attivato per accompagnare ed aiutare le Associazioni a compiere questo nevralgico “salto”.

Non meno importante, nell’ottica di crescita del Volontariato che fa dell’aiuto concreto e del contatto umano la propria “ragion d’essere”, è l’incontro diretto tra volontari e comunità che deve essere promosso, incentivato e favorito.

Quest’anno questa volontà e questo impegno si arricchiscono di un prezioso collaboratore, Lab121.

Nasce infatti una partnership tra CSVAA e Lab 121 per promuovere e sostenere la diffusione del volontariato nella nostra comunità.

Una collaborazione che, già sperimentata con successo negli scorsi anni, quest’anno sarà rafforzata e si concentrerà su due assi distinti ma complementari: da un lato mettendo a disposizione un’infrastruttura digitale, www.socialmapping.it, la piattaforma sviluppata di concerto tra lab121 e Cissaca per promuovere il protagonismo civico e che consente alle associazioni e agli enti di rafforzare la propria visibilità online promuovendo i propri servizi e attività; dall’altro organizzando un evento che favorisca l’incontro e la conoscenza tra cittadini, Istituzioni, mondo del volontariato.

Due momenti distinti, dunque, che nascono alla luce di una collaborazione strutturata tra Lab121 e CSVAA e che andranno a valorizzare altresì i rapporti con gli enti donatori del territorio, primo fra tutti la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che nel corso degli anni non hanno mai smesso di credere nell’importanza di sostenere le infrastrutture sociali del territorio.

“Questa collaborazione”, sottolinea Rosanna Viotto, presidente del CSVAA, “è un passo importante per il CSVAA, chiamato come tutti i CSV del Piemonte, sia a proporsi come ‘Agenzia di sviluppo degli Enti del Terzo Settore’ e non solo come mero erogatore di servizi, sia ad aiutare il Volontariato nell’imprescindibile processo di digitalizzazione. Ma soprattutto sono felice che ciò avvenga attraverso una partnership con Lab121, un’associazione non-profit che dal 2010 opera con successo in Alessandria creando modelli innovativi, mettendo in rete competenze, spazi e strumenti a beneficio del Terzo Settore”.