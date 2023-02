“Act Your Job”, un percorso formativo e un premio di 600 euro per giovani in cerca di lavoro

ALESSANDRIA – I giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti al Centro per l’Impiego di Alessandria hanno tempo fino alle 12 del 6 marzo 2023 per candidarsi al progetto “Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare”.

L’iniziativa della Regione Piemonte vede la partecipazione del Comune di Alessandria – Assessorato alle Politiche Giovanili e ha come partner con il Centro per l’Impiego, l‘Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme, l’En.A.I.P. di Alessandria e la Cooperativa Sociale Azimut.

L’obiettivo è trovare 40 giovani “job player”, 20 effettivi e 20 riserve, per seguire un percorso di formazione di 30 ore, il “job hub”, su ricerca attiva del lavoro, orientamento e ricerca aziende a cura del Centro per l’Impiego e dei partner di rete, nonché dei giovani job coach, precedentemente selezionati.

La seconda parte del percorso prevede 40 ore di “job shadowing”, ovvero l’affiancamento a una figura professionale all’interno di una realtà lavorativa che il job player avrà individuato con l’ausilio dei job coach e della rete dei partner.

Ai job player che completeranno le attività di progetto verrà riconosciuta una premialità di 600 euro.

Il testo della manifestazione di interesse, comprensivo di tutte le informazioni relative, e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Alessandria www.comune.alessandria.it.

Per informazioni è possibile:

– telefonare al Servizio Giovani e Minori dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al numero 0131 515 755

– telefonare all’Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme al numero 800-116667;

– inviare una mail a giovani.minori@comune.alessandria.it

– visitare il sito www.comune.alessandria.it