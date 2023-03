La businà del Carvè Lisandrén 2023

ALESSANDRIA – La businà deve dire “quello che è giusto” e raccontare con ironia gli eventi più chiacchierati e discussi degli ultimi mesi. Lo ricordano anche i graffianti versi in dialetto alessandrino di Gianni Pasino che questa domenica 5 marzo 2023, per l’ottavo anno, è stato il “bosinatore” del Carnevale di Alessandria.

Di seguito la versione in dialetto e la traduzione.

A l’è Carvè, bitùmsi an testa

ch’a l’è ura ad’fè festa,

anca se uardàndzi ‘ntùr

per festegè ui va pròpi ūn bel mùr.

Col virus a l’uma ‘ncùra nent sbrujàia,

se a t‘ài frigg, bitti ‘na maja,

perché se t’anvischi la stivéta

la va finì che t’at masi quàndi ch’at riva la buléta

e a j’ò capì che chì an riva a Tani

chi c’al va ben a l’è Restiani,

ma la ‘è sémper mej, e av la digh piano piano…

fè stè ben lū, pūtòst che Bagliano!

La bastava nent l’epidemia,

e strangulèsi con l’ecunumia,

u s’è bità anca Putén

a fè la guèra ac’mé ‘n cretén.

Me a son nent espèrt, av la dìgh dabòn,

a sỏ nent chi ch’a l’aba razòn,

ma a pens che se t’tiri al bombi ans’el masnà

t’pori pròpi nenta esi perdunà

e po’um sméjia ‘n afari an pò da semo

parlè ‘d guèra… a Sanremo.

Se el Festival ch’el va an televisiòn

ui da vuz a chi c’lè ch’l’à del quistiòn,

minim minim… con tūcc i cantànt

u j’andava anca ‘l Sindic Abunànt,

perché và bè che chì a Lisàndria j’è nent la guèra,

ma a sùma urmai col ciapi ‘n tèra.

Me d’i cantànt d’ades a ‘na cugnés pòc,

im sméju quasi tūcc tardòc,

a j‘ò la nustalgia dl’animo mesto

ma a j’ò capì se cl’è el Pre-Dissesto;

cul afari che se t’crompi, t’devi sūbit vendi,

perché t’ài méa d’ater sold da spendi.

La parola “Dissesto”, c’mèsiséja l’ho capita:

al vò di che urmai a sùma ant’ la nita…

e cul “Pre” che dadnàn j’àn ousì bitè…

l’è n’abreviasiòn: èl vo di preghè,

preghè che se ant’ la nita la sità a l’è sprufundàja

c’la saba teni almenu… la buca saràja!

Pỏver el me Giorgio, l’era ‘na fiù, bèl ac’mè ‘na masnà

ses meis da Sindic… e ad culp l’è anvegià!

Tén dūr, fanciòt…, t’ai ancùr quatr’ani,

perché a j’uma capì che au long a Tani

u j’è anzén Sindic cl’àba tòst amparà

a j’esi an Cumén… cunfermà,

fina Revigliasco con u so cudén

la duvì mulè el cadreghén!

Chi ch’u stūdia ansèma al servéli fini

u j’à dàcc la culpa a Barosini,

jén ch’el va da chì e da là,

basta avéj ‘na pultròn-na da pudì stè setà.

A l’è ‘n fenomeno dabòn

a piè di vut agl’elesiòn

e s’u j’eisa girà bén, ant’in mumént,

as la truàvu an Parlamént.

A batajè da pari a pari

con Fornaro e Molinari,

‘na ròba sichira l’è che mai

me a l’ò vist ans’u travàj…

Be’, d’altronde, l’è nent ūn mistero

ch’u sea dipendent del Ministero.

Ai nòster pulitic a voj diji che se i sàn nent se fè

da la sỏ fnèstra i poru uardè,

piasa Ratàs a l’è ‘n burdèl

con tūtt is machini… che ciadèl!

A paròli i son tūc ambientalisti

ma po’ i sa sgagiu a tirè d’i cristi

se pròpi tacà i poru nent parchegè

al post andònda ch’i devu andè.

Ambientalista l’è nent anmà chi c’al va a pé,

ma anca chi ch’us preoccupa dla Solvay:

tardi o tòst im daràn del spiegasiòn

se suta tera j’è i bidòn!

Av stagh nònca a dì, né mà né bén,

ans’u nòster teater del Cumén

tònt il san anca ‘l masnà

cl’è destinà a armani sarà,

che du rest la Sitadéla

l’è sautàja ant la braza da la padéla,

urmai si pỏver casermòn

i van bén anmà per chi ch’al guadagna con i mòn.

A son nent chì per critichè,

ma il sei tūcc ch’us fa per parlè

e la Businà a la dév dì cul cl’è gist,

cul cl’à sentì e cul cl’à vist.

Per fèvi n’esempi, l’à vist che Turtòn-na

urmai dla Pruvincia a l’è padròn-na.

I travàj che là is son bità a fè

Lisòndria us’ia po’ ammà sugnè.

Noi però a sùma bòn

a Amazòn a fèj el cabanòn,

acsé i curié da la matén bunùra

i vòn ai sent a l’ura,

con la sà ‘nsla còua i devu viagè

sémper an presia perché

pach e pachét ant’el cà i devu cunsgnè,

sgasànda tūcc coi so furgòn

quasi sémper sensa cunisiòn.

E i negosi du centro, se t’vori fè?,

i patissu la mudernità, j’è poch da sinquantè …

du rest a ‘s punto chì ambzògna che tūcc a firmùma la réisa

perché a cà as fuma purtè la spéisa.

Surtùma fioi, ch’a l’è bèl stè chì antùr,

acsè a riesùma fina uardèsi ant’el mùr;

andùma a balè, o magàra au cine,

sednò ad sta sità… a l’è la fine!

L’esempi u j’è, me a l’ò vist

con tūtt el ròbi ch’i fòn al Crist,

urmai, me cara gent, u Centro, a sỏ nenta ac’mè cl’a sea

ma l’è d’adlà dal cavalcavea…

Curs Aqui a l’è pū an periferéa!

Is dàn da fè, j’àn quasi tūtt,

i fàn amnì bèl anca cul cl’è brūtt;

ogni smòn-na d’inisiativi is Riòn a l’è pén,

ui manca anmà el palàsi del Cumén!

Adès ansèma a voj fè ‘na scumésa:

se i fàn ‘na bèla prumésa,

s’ai prumétu ad dèji ūn cadreghén

me a son cunvint che al Crist el vaga a stèj anca Barusén!

E magàra anca Sua Eminenza ‘l Vescuv ui pudrisa ‘ndè;

lū che adès u stà dai Frà fradé;

du rest con Crist… l’è nònca da dì

us trova bén e us po’ capì.

Pỏver Munsgnùr Gallese, quànt patéma

ogni dì a l’à di nov prubléma,

con i previ cl’à da spustè

ui na j’è nònc jén ch’u riés a cuntentè!

Uardè nèh, me a son nent ‘n esperto ‘d Vangeli

ma a sỏ che dall’alto dei cieli

i disu che nos Signùr… u séa jén tòst

cl’è là a l’òut, an tèra e an tūc i pòst:

ambzògna di au nòster car Munsgnùr

che ui n’è anmà jén ac’mè u Signùr:

lū, ansà e ‘n là, el po’ ‘ndè,

ma al sùma che tūcc i prèvi i preferisu nent bugiè.

A voi ancùra dìvi ‘na ròba: j’èi vist che an televisiòn

as sùma fàcc unur con Franco Rangòn:

a l’era an mèz ai vègg, du rèst j’àvu quasi tūcc la sỏ età,

ma lū a l ‘è cit e fén ac’mé ‘na masnà.

Al cunzùma tūcc, a l’à talmént ‘na bèla vùz,

ch’al pò cantè séa per i mort che per i spùz!

Anca per i Grigi l’à fàc la cansòn,

dermàgi ch’um fa amnì an ment la retrucesiòn!

Tànta fadéia per andè an Serie B

e an poc méis i m’òn fàc capì

che a sùma pròpi nent tajà

gnònc per la B, fighirùmsi la A.

E téj, pỏver tifùs… paga e tàsi

e fàt andè bén u Siùr Di Masi,

perché antònt u j’è gnònca ‘n còn

che chì el vòja trè fòra del gròn.

E sensa Euro… um dispiàs,

ma andùma turna a giughè al Castlàs

e s’ui i mànchéisa ancùra an po’ d’aiūt,

a riesarréivu a bati nònca cui d’Astūt.

Me car Lisandrén, ancò a l’è Carvè,

dònca festegiùma e ‘dès sentùma Cristina D’Avena

ch’a l’è ‘mnia chì per cantè con tànta lena

e tūcc i nỏster dispiasì e maquè, per sta giurnà, um farrà smentiè!

LA TRADUZIONE

È Carnevale, mettiamoci in testa

che è ora di far festa,

anche se guardandosi attorno

per festeggiare ci va proprio una bella faccia tosta.

Dal virus non ne siamo ancora fuori,

se hai freddo, mettiti una maglia,

perché se accendi la stufetta

va a finire che ti suicidi quando ti arriva la bolletta

e ho capito che qui in riva al Tanaro

chi va bene è Restiani,

ma è sempre meglio, e ve lo dico piano

far star bene lui, piuttosto che Bagliano!

Non bastava l’epidemia,

e strangolarci con l’economia,

ci si è messo anche Putin

a far la guerra come un insensato.

Io non sono esperto, ve lo dico davvero,

e non so chi abbia ragione,

ma penso che se tu tiri le bombe sui bambini

non puoi proprio essere perdonato

e poi mi sembra un affare un po’ impropriato

parlar di guerra… a Sanremo.

Se il Festival che viene trasmesso in televisione

dà voce a chiunque dibatta una questione,

minimo minimo… insieme a tutta la compagnia cantante

doveva andarci anche il Sindaco Abonante,

perché va bene che qui ad Alessandria non c’è la guerra,

ma siamo ormai tutti col deretano per terra!

Io dei cantanti d’oggi ne conosco pochi,

mi sembrano quasi tutti allocchi,

ho la nostalgia dell’animo mesto,

ma ho capito cos’è il Pre-Dissesto;

quella cosa che se tu compri, devi subito vendere,

perché non hai altri soldi da spendere.

La parola “Dissesto”, ad ogni modo l’ho capita:

vuol dire che ormai siamo nel fango…

e quel “Pre” che davanti han voluto mettere…

è un’abbreviazione: vuol dire pregare,

pregare che se nel fango la città è sprofondata

sappia tenere almeno… la bocca chiusa!

Povero il mio Giorgio, era un fiore, bello come un bambino

sei mesi da Sindaco… e di colpo è invecchiato!

Tieni duro, ragazzo…, hai ancora quattro anni,

perché abbiamo capito che lungo il Tanaro

non c’è nessun Sindaco che abbia imparato

a esser in Comune… confermato,

persino Revigliasco con il suo codino

ha dovuto abbandonare il cadreghino!

Chi studia con i cervelli fini

ha dato la colpa a Barosini,

uno che va di qui e di là,

basta aver una poltrona da potercisi sedere.

E’ davvero un fenomeno

a prender voti alle elezioni

e se gli fosse andata bene, in un momento,

ce lo trovavamo in Parlamento.

A battagliare da loro pari

con Fornaro e Molinari,

una cosa sicura è che mai

non l’ho visto sul lavoro…

Bè, d’altronde, non è un mistero

che sia dipendente del Ministero.

Ai nostri politici voglio dire che se non sanno cosa fare

dalla loro finestra possono guardare,

Piazza Rattazzi è un gran bailamme

con tutte queste macchine… che confusione!

A parole son tutti ambientalisti

ma poi son veloci a tirar dei cristi

se non possono parcheggiare

nel posto dove devono andare.

Ambientalista non è soltanto colui che va a piedi,

ma anche chi si preoccupa della Solvay:

prima o poi ci daranno spiegazioni

se sotto terra ci sono i bidoni!

Non vi sto neanche a dire, né male né bene,

ciò che riguarda il Teatro del Comune

tanto lo sanno anche i bambini

che è destinato a rimanere chiuso,

che del resto la Cittadella

è saltata nella brace dalla padella,

ormai questi poveri casermoni

van solo bene per chi specula sui mattoni.

Non sono qui per criticare,

ma lo sapete tutti che si fa per parlare,

e la Businà deve dire quello che è giusto,

ciò che ha sentito e visto.

Per farvi un esempio, ha visto che Tortona,

ormai della Provincia è padrona.

I lavori che hanno iniziato

Alessandria se li può soltanto sognare.

Noi però siamo capaci

a far costruire i capannoni ad Amazon,

così i corrieri dalla mattina presto

vanno ai cento all’ora,

con il sale sulla coda devono viaggiare

sempre di fretta perché

pacchi e pacchetti nelle case devono consegnare,

sgasando tutti con i loro furgoni

quasi sempre senza cognizione.

E i negozi del centro, cosa vuoi fare…?

soffrono la modernità, c’è poco sa star lì a filosofeggiare…

del resto a questo punto bisogna che tutti firmiamo la resa

perché a casa ci facciamo portar la spesa.

Usciamo ragazzi, che è bello star qui attorno,

cosi riusciamo perfino a guardarci in faccia;

andiamo a ballare, o magari al cinema,

se no di questa città… è la fine!

L’esempio c’è, io l’ho visto

con tutte le cose che fanno al Cristo,

ormai, mia cara gente, il Centro, non so come sia

ma è aldilà del Cavalcavia…

Corso Acqui non è più in periferia!

Si danno da fare, hanno quasi tutto,

fanno diventare bello anche ciò che è brutto;

ogni settimana di iniziative questo Rione è pieno a più non posso,

gli manca soltanto Palazzo Rosso!

Adesso con voi voglio fare una scommessa:

se gli fanno una bella promessa,

se gli garantiscono una poltrona di potere

io son convinto che anche Barosini al Cristo ci vada ad abitare!

E magari anche Sua Eminenza il Vescovo potrebbe andarci;

lui che adesso abita dai Frati Confratelli;

del resto con Cristo… neanche a dirlo

si trova bene e si può capire.

Povero Monsignor Gallese, quanti patemi

ogni giorno ha dei nuovi problemi,

con i preti che ha da spostare

non ce n’è neanche uno che riesca ad accontentare!

Guardate, io non sono esperto di Vangeli,

ma so che dall’alto dei cieli

dicono che nostro Signore… sia uno tosto

che sta in alto, in terra e in ogni posto:

bisogna dire al nostro caro Monsignore

che ne esiste soltanto uno come il Signore:

lui, di qua e di là, può andare,

ma lo sappiamo che tutti i sacerdoti preferiscono non muoversi.

Voglio ancora dirvi una cosa: avete visto che in televisione

ci siamo fatti onore con Franco Rangone:

era tra gli anziani, del resto avevano la sua età,

ma lui è piccolo e fine come un bambino.

Lo conosciamo tutti, è talmente bella la sua voce,

che può cantare sia per i morti che per gli sposi!

Anche per i Grigi ha scritto la canzone,

peccato che mi fa venir in mente la retrocessione!

Tanta fatica per andare in Serie B

e in pochi mesi ci hanno fatto capire

che non siamo proprio fatti per la B, figuriamoci la A.

E tu, povero tifoso… paga e taci

e fatti andar bene il Signor Di Masi,

perché intanto non c’è neanche un cane

che qui voglia tirare fuori dei soldi.

E senza Euro… mi dispiace,

ma torneremo a giocare a Castellazzo,

e se mancasse ancora un po’ d’aiuto

non riusciremmo a battere neanche quelli di Astuti.

Cari Alessandrini, oggi è Carnevale,

dunque festeggiamo e adesso sentiamo Cristina D’Avena

che è venuta qui per cantare con tanta lena

e tutti i nostri dispiaceri e dolori, per questa giornata, ci farà dimenticare!