Zeus, il cane senza zampina, ha trovato una famiglia: “Per noi è unico, volevamo aiutare un cucciolo speciale”

ALESSANDRIA – Appena sette giorni avevamo pubblicato l’appello sul nostro sito. Una settimana dopo Zeus, il cagnolino senza una zampina, ha già trovato una famiglia. Qualche giorno dopo, infatti, Aurora e Adrian, una giovane coppia alessandrina, hanno subito chiesto informazioni. Questo giovedì, grazie a Katia Capellini, consigliera dell’associazione A tutta Zampa che aveva lanciato l’appello, Zeus ha conosciuto i suoi nuovi padroni.

“Volevamo aiutare un cucciolo speciale” hanno raccontato i due ragazzi “per noi è unico, non importa se non ha una zampina”. “So che questi ragazzi sapranno dare al piccolo Zeus tutto quello che avrei potuto dare io, la nostra associazione A tutta Zampa vuol dire anche questo, trasmettere l’amore per gli esseri viventi a quattro zampe” ha sottolineato Katia Capellini.