AGGIORNAMENTO ORE 14.45 – Ad Alessandria un albero è caduto davanti al cimitero per fortuna senza conseguenze gravi. Il tratto di viale Teresa Michel è ora interdetto. Problemi anche sulla SP155 Novi Ligure – Ovada nel tratto tra Villa Carlina e Capriata d’Orba, per diversi pali caduti sulla strada.

AGGIORNAMENTO ORE 13.23 – Arpa Piemonte ha diramato un codice giallo per tutta la domenica a causa delle difficili condizioni meteo.

AGGIORNAMENTO ORE 13.10 – Anche la Cittadella di Alessandria è stata interdetta per l’intera giornata di oggi, domenica 26 febbraio 2023. L’ex fortezza militare è chiusa al pubblico per il vento che sta sferzando il territorio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.57 – A Causa del forte vento e per le conseguenti ragioni di sicurezza il Carnevale di Alessandria è stato rinviato.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 – La strada provinciale 100 a Monleale è stata riaperta.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Il forte vento continua a creare disagi in provincia di Alessandria. Valle San Bartolomeo e Pietra Marazzi sono senza corrente mentre la provinciale 100 è chiusa dopo Monleale per caduta piante. Coloro che devono raggiungere il Poggio Bellaria ville e Cusinasco sono invitati a seguire il percorso alternativo attraverso Monleale alto. Per quanti invece devono scendere da ville Cusinasco Poggio Bellaria verso corso Roma è consigliata la stessa strada alternativa. Si prevede di liberare la strada entro le 13. I Vigili del Fuoco intanto sono al lavoro su tutto il territorio in particolare per piante pericolanti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20: Le forti raffiche di vento hanno spostato il semaforo in corso Acqui, ad Alessandria, davanti alla chiesa di San Giuseppe Artigiano. Foto del nostro ascoltatore Antonio, che ringraziamo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Forti raffiche di vento in tutta la provincia di Alessandria questa mattina con numerosissimi interventi dei Vigili del Fuoco. I problemi maggiori sono stati segnalati a Bassignana dove un edificio per fortuna abbandonato si è scoperchiato. In prossimità però ci sono alcune abitazioni e quindi la zona è stata messa in sicurezza

Sul posto, insieme ai pompieri anche le forze dell’ordine e la Protezione civile per mettere in sicurezza l’area. Nella foto la frazione di Fiondi a Bassignana in via della Fontana con un albero caduto che ostruisce la strada (foto dei reporter digitali volontari della Protezione Civile). Seguiranno aggiornamenti.