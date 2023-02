ALESSANDRIA – Il forte vento che sferza la provincia di Alessandria sta causando grossi disagi in tutta la provincia. Anche la Cittadella del capoluogo è stata chiusa per tutelare i cittadini. Per tutta la giornata di oggi quindi l’ex fortezza militare non sarà accessibile.

Intanto per le prossime ore Arpa Piemonte ha diramato un codice giallo a causa del peggioramento delle condizioni meteo con un rafforzamento del vento e possibili nevicate.