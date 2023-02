“Il nucleare e le sfide dell’energia”: focus martedì su RadioGold con “Energia e Ambiente” di Azione

ALESSANDRIA – Appuntamento domani, martedì 28 febbraio 2023, dalle 18.30, su RadioGold sul tema del nucleare. L’argomento sarà sviluppato in diretta da due esponenti del Gruppo di lavoro ‘Energia e Ambiente’ di Azione Alessandria, il divulgatore scientifico e docente di matematica e fisica Enrico D’Urso e l’ingegnere e ambientalista Giuseppe Abagnale.

Il focus, con possibilità di domande al numero Whatsapp 331 12 71 227, fa parte di una serie di momenti pubblici di confronto e dibattito sull’argomento per “rendere maggiormente consapevole l’intera Comunità – ha spiegato Giovanni Barosini, vicesegretario di Azione Piemonte . Coinvolgeremo ovviamente anche e soprattutto chi ha una visione completamente diversa dalla nostra ma l’importante è la partecipazione e la lucida presa di coscienza su argomento che possono apparire complessi e distanti”. Il tema riguarda da vicino la provincia di Alessandria anche per la possibilità che venga eletto sito per l’installazione del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive, ipotesi avversata da molti sindaci del territorio oltre che dalle associazioni ambientaliste.