Pochi danni per le raffiche di vento ad Alessandria: verifica sui cipressi in viale Michel vicini a quello caduto

ALESSANDRIA – “Per fortuna è andata bene“. Così l’assessore ai Lavori Pubblici di Alessandria, Michelangelo Serra, ha fatto il punto sui danni provocati dalle forti raffiche di vento su Alessandria nella giornata di domenica. “Tra lunedì e martedì abbiamo provveduto a effettuare tutti i sopralluoghi nelle zone interessate da danni: dalla caduta di due alberi in viale Michel e al Parco Villa, ad alcuni semafori o pali della luce girati fino a cartelli stradali abbattuti. Siamo a buon punto con la sistemazione. Per fortuna, oltre all’assenza di persone ferite, non risultano nemmeno gravi danni a cose”.

“Sul fronte dei tetti non sono emerse criticità negli uffici pubblici, qualche problema in alcune strutture private” ha precisato l’assessore “il vento ha raggiunto i 70 km all’ora, circa la metà della velocità toccata nei primi giorni di agosto del 2020. Gli operatori di Amag Ambiente stanno anche effettuando una serie di passaggi extra sui marciapiedi. In molti casi, ad esempio, il vento ha portato via sacchetti della spazzatura, soprattutto di plastica, conservati sui balconi. Per evitare che possa succedere di nuovo magari sarebbe meglio utilizzare dei contenitori”.

Sul fronte delle piante, i tecnici dell’Ufficio Verde Pubblico del Comune hanno effettuato sopralluoghi in tutte le zone segnalate: dopo la caduta di un albero sulla strada sarà ordinata una verifica sulle condizioni di tutti i cipressi di viale Michel. Già previsto, infine, l’abbattimento di un cipresso nella stessa via ormai secco.