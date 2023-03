Danni maltempo 2021: nuovo stanziamento di un milione di euro per l’Alessandrino

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – È stata sbloccata una nuova tranche di finanziamenti per le zone alluvionate dell’Alessandrino. È stata approvata la proposta della Regione Piemonte per un ulteriore piano di interventi connessi al superamento dell’emergenza per gli eventi atmosferici ad ottobre 2021. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso il terzo stralcio dei finanziamenti per i Comuni e la Provincia di Alessandria erogando un ulteriore milione di euro.

“In queste settimane la Presidenza del Consiglio sta valutando diverse relazioni che abbiamo presentato dopo le ricognizioni sui territori colpiti da maltempo – chiariscono il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile e difesa del suolo Marco Gabusi – In particolare gli ultimi anni per l’Alessandrino sono stati molto duri. Con calamità nel 2021, ma anche nelle annualità precedenti. Con gli uffici regionali stiamo lavorando affinché si possano sbloccare sempre più risorse a favore delle zone colpite per dare seguito alla maggior parte delle richieste arrivate da Comuni e Province”.

I fondi, suddivisi per 8 realtà e 14 interventi, contribuiranno in buona parte a opere di ripristino (muri di sostegno strade e riordini idraulici dei torrenti, messa in sicurezza vasche, difese spondali), ma anche per nuovi interventi ricostruttivi di urgenza.

Nello specifico arriveranno 95 mila euro per 2 interventi nel Comune di Acqui Terme; 90 mila euro per 2 opere nel comune di Cartosio; 60 mila euro al comune di Melazzo per il ripristino delle difese spondali del Torrente Erro; circa 35 mila euro sono previsti per due interventi nel comune di Molare per la messa in sicurezza delle vasche del depuratore comunale e il ripristino dell’attraversamento stradale a Borgo Cerreto; a Ponzone arriveranno 20 mila euro per lavori nella frazione di Piancastagna e a Silviano D’Orba saranno 200 mila che serviranno per il riordino idraulico del deflusso del Torrente Orba.

Circa 400 mila euro sono stati finanziati alla Provincia di Alessandria per lavori urgenti di ricostruzione banchine stradali, fornitura e posa guardrail, ricostruzione di pavimentazioni stradali e protezione delle sponde del Torrente Erro. Infine 100 mila euro sono previsti per Amag Reti Idriche spa per il ripristino dell’impianto di depurazione sul torrente Orba nel comune di Molare.

“Le risorse sono state individuate per le alluvioni avvenute il 3 e 4 ottobre 2021 – precisano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – Congiuntamente con gli enti locali e i tecnici regionali sono stati individuati gli interventi più significativi, ritenuti prioritari e più urgenti nell’esecuzione. Stiamo riuscendo, via via, grazie ad un ottimo lavoro di sinergia ad ottenere molte risorse sia da fondi nazionali che europei, proprio perché siamo consapevoli che la prima via per la crescita strutturale della nostra Regione è la messa in sicurezza dei territori”.