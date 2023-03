Filctem Cgil Alessandria: via ai corsi di formazione per circa 40 delegati

ALESSANDRIA – Sono partiti questo giovedì i corsi di formazione per i delegati e le delegate della categoria Filctem-CGIL di Alessandria e si concluderanno a maggio. La Filctem CGIL, una categoria che abbraccia molti settori alcuni dei quali chimico, gas-acqua, tessile, gomma plastica, opera sul territorio in maniera capillare e costante attraverso i rappresentanti sindacali il cui compito oggi risulta essere sempre più complesso, per ragioni legate sia al periodo storico sia alla profonda trasformazione che le industrie stanno vivendo.

Le delegate e i delegati eletti nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro sono una risorsa importante per la categoria e la loro azione deve essere supportata continuamente attraverso lo sviluppo delle

competenze che sono distintive dell’organizzazione sindacale. Il progetto messo in campo dalla Filctem CGIL di Alessandria coinvolge, al momento, circa 40 rappresentanti sindacali che parteciperanno ai corsi di formazione alla sede della Cgil di Alessandria, in via Cavour 27.

“Le strategie di azione e le abilità proprie di un sindacalista si acquisiscono nel tempo, dentro un percorso di crescita guidato verso lo sviluppo delle competenze necessarie per l’esercizio del ruolo. Il progetto è stato accolto dalle delegate e dai delegati con molto entusiasmo. Questo è un segnale positivo d’interesse verso una materia che sempre più appare nell’immaginario collettivo lontana, ma che poi nei luoghi di lavoro raccoglie consenso e partecipazione. L’obiettivo della Filctem di Alessandria è quello di perfezionare il bagaglio sindacale dei rappresentanti per rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori“ hanno sottolineato gli organizzatori.