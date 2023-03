Addio a Roberto Dolfini, fondatore della Stazione di Soccorso Alpino di Alessandria

ALESSANDRIA – Il Soccorso Alpino di Alessandria piange Roberto Dolfini, mancato nella notte tra sabato e domenica a 72 anni.

Dolfini, dopo l’alluvione del 1994, durante la quale aveva operato in appoggio al Soccorso Alpino Speleologico Piemontese intervenuto in aiuto alla popolazione, si era prodigato per far nascere anche sul territorio della provincia di Alessandria una realtà di Soccorso Alpino.

È stato fondatore dal 1995 della Stazione di Soccorso Alpino di Alessandria, diventata poi Delegazione della provincia, rivestendo per anni la carica di Capo Stazione e poi Delegato, risultando di fatto “l’anima ed il propulsore” dello sviluppo della medesima.

Ha partecipato a moltissime operazioni di soccorso per infortunati e dispersi sul territorio della provincia, sui nostri Appennini o comunque in aree impervie, in qualità di Tecnico di Soccorso Alpino, curando l’attività formativa all’interno della Delegazione, facendo crescere decine di nuovi volontari.

Ha partecipato con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ai soccorsi in occasione della tragedia di Rigopiano in Abruzzo. Ha svolto per circa venti anni il ruolo di Tecnico di Centrale Operativa 118 a Grugliasco, gestendo le chiamate di soccorso alpino sul territorio piemontese.

“Tutto ciò – hanno ricordato i colleghi e amici del Soccorso Alpino di Alessandria – traeva origine dal suo grande amore per la montagna, in tutte le sue attività tra cui, in particolare, lo scialpinismo di cui era Istruttore Nazionale. Nel corso della sua quasi trentennale appartenenza al Soccorso Alpino ha sempre dato dimostrazione di straordinario impegno, professionalità e doti umane, apprezzati da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo”.

Tutto il Soccorso Alpino si unisce al dolore dei familiari.