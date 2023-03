Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 11 marzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria, proseguono anche questo fine settimana gli eventi di “Marzo donna”. Sabato 11 marzo, in particolare, l’appuntamento è alle 16.30, alle Sale d’Arte, con Ornella Cornara e le pubblicazioni “In principio era Eva” e “éer un morso di mela”.

Sempre ad Alessandria, fino al 31 marzo, al Museo Etnografico “C’era una volta”, si può visitare la mostra “Il fascino del retrò”: un’esposizione di abiti e accessori che raccontano l’evoluzione della moda nel corso del 900. Per maggiori informazioni potete visitare il sito del Museo della Gambarina.

A Novi Ligure è stata prorogata fino al 26 marzo l’esposizione dal titolo “Arman, accumuli di vita”, la mostra d’arte contemporanea allestita al Museo dei Campionissimi. Protagonista assoluto l’artista francese Arman, al secolo Armand Pierre Fernandez, fondatore, insieme a Yves Klein, del Nouveau Réalisme, movimento nato attorno al critico Pierre Restany che nell’aprile del 1960 ne stilò il manifesto. La mostra è aperta il venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il biglietto intero costa 7 euro, 4 il ridotto.

Ancora a Novi Ligure, inizia proprio questo sabato al Museo dei Campionissimi la mostra “Nel nostro piatto”. L’esposizione è un percorso interattivo e multimediale di divulgazione scientifica sulle ricadute economiche, sociali, ambientali delle nostre scelte di cibo e dell’uso agricolo del territorio. Troverete 6 aree tematiche, 19 postazioni interattive e multimediali, 7 monitor tattili, una grande proiezione centrale, 18 capitoli e 80 giochi e attività. Il percorso è fruibile a ingresso libero fino al 25 aprile il venerdì dalle 15 alle 19: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Casale Monferrato, dal 10 al 19 marzo, si potrà visitare la mostra regionale di San Giuseppe. L’esposizione, giunta quest’anno alle 74esima edizione, vedrà 150 espositori provenienti da tutto il territorio nazionale e si troveranno molte eccellenze Made in Italy premiate in altri prestigiosi eventi. La fiera, a ingresso gratuito, si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo. Oggi è aperta dalle 15 alle 23.

Sempre a Casale, proseguono gli eventi legati a “Jas – Just Another Stage” con la presentazione del libro di Nadia Busato “Factory Girl”. L’incontro si terrà sabato 11 marzo alle 18 nelle sale della Manica Lunga del Castello di Casale alla presenza dell’autrice. Nel volume, edito da Sem, Nadia Busato, giornalista, blogger e scrittrice di teatro, radio e cinema, svela i misteri della Factory di Andy Warhol.

Ancora a Casale, prosegue al Castello del Monferrato la mostra “Giochi di luce e (non) colore”. Ilier Musabelliu penetra con il suo lavoro il mondo del rapporto luce/colore, anche adoperando un manicheo bianco e nero, proponendo la rappresentazione del rapporto spazio/tempo. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Di nuovo a Casale, questo sabato, alle 21, Sara D’Amario salirà sul palco del Teatro Municipale per “XX Sfumature di donne di scienza”, con la regia di regia Francois-Xavier Frantz. L’ingresso è libero con 9fferta in favore di Centro Antiviolenza ME.DEA e Pandora Onlus.

Inoltre a Casale, sabato e domenica, dalle 15 alle 18, ci sarà la possibilità di visitare il Museo del Duomo e la biblioteca del Seminario.

A Tortona, si può visitare anche questo weekend la mostra “Tracce d’Arte”, esposizione del Movimento Casualista. Il percorso è allestito nella Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona ed è aperto dal martedì alle domenica dalle 16 alle 19.

A Valenza, al Centro Comunale di Cultura, fino al 17 marzo si potrà visitare la mostra “Gioielli Europei”. L’esposizione, promossa e curata dall’IIS Benvenuto Cellini, è aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; venerdì e sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni si può contattare biblioteca@comune.valenza.al.it o chiamare il numero 0131 949286.

A Fubine Monferrato, sarà visitabile per tutto il weekend la mostra “Donne del Mondo: le bambole raccontano”. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (con ingresso libero). Inoltre questo sabato 11 marzo, alle 16.30, si terrà anche la presentazione libraria “Bambole del mondo” – Storie e tradizioni” di Pieranna Bottino, giornalista e collezionista.

Sempre a Fubine Monferrato, sabato 11 marzo, alle 21.15, al Teatro dei Batù nuovo appuntamento per la rassegna “Fubine Ridens”. Ospite la compagnia “El Fornel” di Racconigi (Cuneo), che presenterà la commedia “Io, Alfredo e Valentina”, uno spettacolo comico in due atti di Oreste De Santis per l’adattamento e la regia di Germano Giachino. La traduzione in dialetto piemontese è a cura di Giovanni Cravero. L’ingresso allo spettacolo costa 7 euro. Info e prenotazioni: 392 2349719 o massimobrusasco@libero.it.

A Bosio, nella Sede delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, questo sabato alle 20.30 si terrà l’incontro “Tutte le lingue del mondo”, una serata dedicata al confronto fra le numerose iniziative culturali che negli ultimi anni si sono focalizzate sullo studio e sulla valorizzazione dei dialetti locali. Per info e prenotazioni 011 4320190 o info@areeprotetteappenninopiemontese.it.

Ad Acqui Terme, questo weekend si terrà il Torneo Regionale di Tennis in carrozzina. La competizione si svolgerà al Centro Sportivo Mombarone. Per ulteriori informazioni si può chiamare il 338 8274057.

A Spigno Monferrato, questo sabato, alle 21, Al Teatro Comunale andrà in scena “Questa è casa mia”, uno spettacolo di Alessandro Blasioli che si inserisce nella rassegna “Teatro nelle Valli”. La rappresentazione , farà rivivere il dramma del terremoto dell’Aquila del 2009, attraverso gli sconvolgimenti che questo ha determinato nella vita di tutti i giorni di una famiglia. Consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 389 0576711.

A San Salvatore Monferrato, questo sabato 11 marzo alle 10, ci sarà l’intitolazione del nuovo murales nei pressi della Biblioteca Civica alle autrici, poetesse, saggiste e divulgatrici. Parteciperanno gli alunni delle classi Terze della scuola secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII”. Alla cerimonia di inaugurazione del murales sarà presente Costanza Zavanone (Istituto Storico Resistenza Alessandria).

A Tagliolo Monferrato si entrerà nel vivo della rassegna “Marzo: con gli occhi delle donne” alla Biblioteca Comunale “Nelson Mandela”. Alle 16.30, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, verrà presentata la Graphic Novel “Emmeline Pankhurst” (Beccogiallo, 2022) di Maria Paola Pesce e Paola Zanghi. L’incontro, in cui interverrà l’autrice Maria Paola Pesce, sarà introdotto dalla bibliotecaria Grazia Poggio.

Foto di Kelsey Chance su Unsplash