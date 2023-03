Il 21 marzo all’Enaip di Alessandria una cena benefica per il Centro Down: via alle prenotazioni

ALESSANDRIA – La collaborazione tra enti, istituzioni e volontariato è il modo migliore per far crescere la solidarietà sociale e il benessere dell’intera comunità, nessuno escluso. Questa la consapevolezza che ha spinto EnAIP Alessandria e Centro Down di Alessandria a fare rete per creare un evento capace di coinvolgere tutti. Una scelta che ha da subito coinvolto il CSVAA da sempre impegnato a sostenere le iniziative a beneficio del Volontariato e, in particolare ad incentivare e promuovere quelle che nascono da collaborazioni tra i diversi attori del territorio.

Martedì 21 marzo verrà organizzata e preparata una cena benefica che vedrà come protagonisti i giovani studenti dell’Istituto EnAIP – nello specifico gli allievi delle classi II del corso triennale di cucina e dalla classe II del corso triennale di sala bar – e alcuni ragazzi dell’Associazione, realtà non profit che dal 1995 svolge eterogenee attività tese a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale di persone con la Sindrome di Down.

Una collaborazione stretta che permetterà agli studenti di mettersi alla prova, sia dal punto di vista delle competenze professionali acquisite a scuola, sia a livello relazionale, e ai ragazzi del Centro Down di mostrare come il processo di autonomia e di acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro sia una magnifica realtà. La cena prenderà il via alle 19:30 nella sede dell’EnAIP (via Santa Maria di Castello, 9 – Alessandria).

“Per i nostri ragazzi è una preziosa occasione per sperimentare la didattica in una situazione reale”, commenta la Direttrice di Enaip Alessandria Nicoletta Faccini, “inoltre è un’importante iniziativa in tema di pari opportunità, accoglienza e integrazione delle diversità. Avevamo già fatto una prima esperienza poche settimane prima del lockdown, nel lontano 2019 con risultati importanti sia dal punto di vista umano che lavorativo”.

Le prenotazioni termineranno il mercoledì 15 marzo: il ricavato della serata (offerta minima € 20) sarà interamente devoluto al Centro Down per continuare con successo ad aiutare i suoi ragazzi a costruirsi un futuro.

Per prenotazioni si può contattare EnAIP Alessandria allo 0131-223563 o alla e-mail csf-alessandria@enaip.piemonte.it, oppure il CSVAA Alessandria Cell: 366/6523473, e-mail al@csvastialessandria.it