Marzo Donna al quartiere Cristo: al Centogrigio la serata dedicata alla ricerca

ALESSANDRIA – Proseguono al quartiere Cristo di Alessandria gli eventi per Marzo Donna. Questo mercoledì alle 20.30 al Centogrigio di via Bonardi 25 si terrà la serata benefica “Chi ricerca ama”, la cena in blues dedicata alla ricerca. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Attività e Commercio del quartiere Cristo, Confesercenti e Fondazione Italiana Linfomi. Sarà accompagnata dalle note blues suonate dal vivo dai The Blues Bears.

La serata vuole rendere omaggio alla ricerca scientifica sui linfomi promossa dalla Fondazione Italiana Linfomi, nata nel 2010 ad Alessandria, e in particolare alle ricercatrici donne, attraverso la storia, che sarà raccontata durante la serata, di Dorothy Mabel Reed Mendenhall, che a soli 28 anni, nel 1902, diede un contributo grandissimo alla scienza, scoprendo per prima le cellule che caratterizzano il linfoma di Hodgkin. Parte del ricavato verrà donato alla Fondazione Italiana Linfomi. “Ringraziamo inoltre lo Studio Tecnico del Geom. Russo, Tecnocasa, Unipol Sai Muda & Partners, lo Sci Club Freccie Bianche 2.0 e Adriana Fiori e Piante che con il loro contributo ci hanno permesso di organizzare la serata” ha sottolineato il presidente dell’associazione Commercianti Enzo Cirimele.

FIL conduce studi clinici per migliorare diagnosi, terapie e qualità di vita per le persone affette da linfomi, operando nel rispetto dei principi etici, dei diritti, della sicurezza e del benessere dei pazienti. L’obiettivo è individuare terapie sempre più efficaci e/o meno tossiche per migliorare la qualità delle cure da mettere a disposizione dei pazienti, trasferendo le acquisizioni della ricerca biomedica alla pratica clinica. La Fondazione collabora con circa 150 centri di ricerca e cura in Italia, coinvolge 1.000 pazienti ogni anno in progetti di ricerca e dalla sua nascita, nel 2010, ha condotto oltre 90 studi clinici.