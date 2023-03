La transizione verde, contrattazione e comunità energetiche: l’iniziativa della Camera del Lavoro e Slc Cgil

ALESSANDRIA – Lo scorso venerdì alla Camera del Lavoro di Alessandria si è iniziato a discutere di Transizione Energetica e più precisamente del ruolo che può avere il sindacato in questa fase storica attraverso lo strumento della contrattazione a tutti i livelli. “Per il territorio alessandrino questa è stata la prima occasione di approcciare un tema che, come è emerso dalla discussione, risulta molto articolato, complesso e delicato oltre che assolutamente nuovo alle orecchie dei molti delegati e funzionari presenti in platea se inteso come rivendicazione da introdurre nelle piattaforme sindacali” ha sottolineato Marco Sali, segretario provinciale Slc Cgil.

Il tema è stato affrontato, oltre da rappresentanti sindacali, con l’aiuto del Professore Romano Borchiellini dell’Energy Center del Politecnico di Torino che ha dato una rappresentazione statistica della situazione italiana e globale sullo stato della transizione ecologica e sull’approccio a questo tema nel mondo che non ha rassicurato ne i presenti al tavolo ne le persone sedute in platea. “Proprio su quei dati si è acceso un dibattito molto appassionato fra i relatori nel quale sono emerse le diverse anime che spingono la transizione: l’approccio iper realista e tecnico al problema e la visione politica del futuro. Ad accomunare ogni ragionamento è apparsa chiara la necessità stringente di compiere un assennato primo passo e le Comunità Energetiche Rinnovabili sono apparse una buona soluzione. Il Piemonte si è dimostrato precursore in questa direzione e delle ancor poche comunità Energetiche nate e riconosciute in Italia molte si trovano proprio in questa regione che a causa degli effetti del cambiamento climatico sta attraversando una terribile crisi idrica. Il fenomeno CER è ancora poco diffuso e conosciuto anche se un sempre maggior numero di amministratori locali , specie di piccoli comuni, si sta avvicinando con interesse al tema. Il quadro normativo però pare ancora titubante su certi aspetti e questo è un nodo che CGIL ha già più volte denunciato affinché si possa risolvere nel più breve tempo possibile”.

“Il principio alla base delle CER non è soltanto economico ma anche e soprattutto sociale. Il cittadino finalmente ha la possibilità di uscire dallo status di semplice e anonimo consumatore cui lo vorrebbe il mercato che a quella condizione lo ha relegato e diventare produttore ed amministratore responsabile dell’energia generata in seno alla sua comunità. Non è solo questione di risparmio economico quindi ma di come sostituire il paradigma culturale”.

“Certo, al cambiamento del clima abbiamo contribuito tutti su questo pianeta e la soluzione non può stare in capo a pochi paesi illuminati ma noi pensiamo che l’Europa abbia competenze, tecnologie e risorse (non solo economiche) tali per innescare questo cambiamento e far da traino al resto del mondo. Discussioni come quella tenuta alla Cgil di Alessandria oltre ad essere un ottimo inizio nel tentativo di cambiare schema fanno emergere criticità e contraddizioni che aiutano a maturare una oggettiva conoscenza delle questioni, stimolano la capacità critica e si rivelano sempre partecipate, oltre che attentamente seguite, dal pubblico in sala”.