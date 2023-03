Al via la sesta missione di Anteas in Ucraina: raggiungerà Kiev

ALESSANDRIA – “Arriveremo fino a Kiev“. La sesta missione umanitaria di Anteas Alessandria sta per partire: la più lunga, fino alla capitale dell’Ucraina, per consegnare il materiale tecnologico a disposizione della popolazione, per permettere un contatto con il mondo oltre frontiera, e anche all’interno del paese dove da tredici mesi si combatte una guerra che fa vittime ogni giorno e nega alla popolazione il diritto a vivere, in pace, nella sua terra.

“Questo viaggio, soprattutto ciò che porteremo in Ucraina, è nato dal contatto con Andii Pavloski, giornalista ucraino, che ha creato una fondazione nel suo paese per aiutare le pesone anche nei villaggi più sperduti, dove mancano elettricità e la possibilità di comunicare con internte, anhe con quella parte dei nuclei familiari che è fuggita all’estero. Grazie a Andii, e all’Assciazione Lombarda Giornalisti (Alg) – racconta Luciano Cartolano, presidente Anteas – Trasporto Amico – abbiamo allestito una mostra di quadri realizzati da bambini e ragazzi che raccintano la guerra, ma soprattutto la speranza. Queste opere, che erano già state esposte al Mudec di Milano, e che sono state ammirate da molti alla Serra della Ristorazione Sociale, nei prossimi giorni saranno a Torino e Rivoli, per una nuova tappa del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi, per dare voce al desiderio di pace e di futuro“.

Una raccolta a cui si può contribuire acquistando le tazze, in vendita alla sede di Anteas, nel palazzo della Cisl (ingresso via Tripoli), e partecipando all’asta delle due opere realizzate da Lele Gastini e da Denise Bistolfi, artisti alessandrini che hanno sposato con entusiasmo il progetto, asta che proseguirà fino alle 24 di lunedì 20 sui social di Anteas.

Intanto si avvicina il momento di mettersi in strada: 9 persone, tre messi, oltre 2500 chilometri, partenza mercoledì 22 e rientro martedì 28 marzo. “Porteremo a Kiev materiale tecnologico, in particolare una stazione Starlink, una batteria solare e tre generatori di corrente. Uno, in particolare, è in memoria di Lorenzo Pantuosco, un ragazzo straodinario, con un sorriso solare che illuminava la gionata di chi lo incontrava. Grazie alla famiglia per aver scelto anche Anteas per il ricordo, con un gesto che potrà aiutare altri giovani come lui“.

Sui mezzi anche tre tonnellate di generi di conforto, materiale per la cura della persona, coperte, abbigliamento, “grazie alla generosità di moltissime persone“.

Anteas ha ringraziato Inner Wheel Alessandria per aver condiviso il progetto e per l’importante contributo. Fondamentali anche le sedi Anteas in tutta Italia, che hanno scelto di dare aiuti concreti. “Con noi viaggerà un volontario di Anteas Falconara, che fa riferimento alla Cisl Marche: grazie a Maurizio Maraschi per aver sposato la missione ‘Pro Ucraina’ – sottolinea Cartolano – e per quanto messo a disposizione della popolazione ucraina. Questa partecipazione è il segno di come l’iniziativa, nata ad Alessandria, abbia assunto una dimensione nazionale, perché tutti ritrovano, in questi viaggi umanitari, le finalità di Anteas: solidarietà, inclusione, mettersi sempre al servizio di chi è in difficoltà, per aiutarlo concretamente“.

A sostenere, con donazioni, questa missione anche la Cisl Ust di Alessandria – Asti, molte categorie Cisl e tanti cittadini. “Siamo felici ed emozionati: vi racconteremo, giorno per giorno, la strada verso Kiev, gli incontri, la voglia di pace più forte degli allarmi bomba“.