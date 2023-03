La musica oltre il dolore: domenica a S. Michele 60 artisti ricorderanno Monica Prendin e Gianni Bernini

ALESSANDRIA – Se ne sono andati a pochi mesi di distanza ma non saranno mai dimenticati. Domenica prossima 26 marzo a San Michele circa 60 artisti tra cantanti, musicisti e gruppi si ritroveranno all’ex Bocciofila per ricordare Monica Prendin e Gianni Bernini. Prendin, cantante, violinista e tastierista, morì a dicembre del 2021 a causa di un tragico incendio divampato in via Arnaldo da Brescia, a soli 55 anni. Cinque mesi dopo un infarto si portò via anche Bernini, talentuoso batterista allievo di Tullio De Piscopo. Monica e Gianni erano le anime della scuola di musica TamburVoice.

“Sarà il modo migliore per ricordarli, sul palco” ha sottolineato a Radio Gold il batterista Franco Dell’Alba, uno degli organizzatori dell’appuntamento definito “una piccola Woodstock ad Alessandria”. “Sarà un pomeriggio all’insegna delle note che spazieranno tra tanti generi, dal rock al country, fino al blues, insomma, per tutti i gusti. Proporremo circa 25 brani. Sarà una giornata nello stile dei saggi, una festa tra amici, con artisti di grande livello, per celebrare Monica e Gianni, capaci nella loro vita di dare tanto alla musica, la loro e la nostra passione”. Inizio alle 14.30, ingresso libero.