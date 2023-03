Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 25 marzo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’intera provincia di Alessandria celebra, per tutto il fine settimana, le Giornate Fai di Primavera. Moltissimi i siti culturali coinvolti in uni degli appuntamenti più importanti per il Fondo Ambiente Italiano. Anche nel nostro capoluogo i volontari guideranno i partecipanti alla scoperta di siti artistici e cultura della città, in particolare saranno interessati Palatium Vetus, la Torre del Broletto e la Chiesa di Santa Maria di Castello. Sono numerosissimi però, i luoghi visitabili questo weekend in tutta la provincia. Per saperne di più potete leggere il nostro articolo dedicato o cliccare sul sito del FAI.

Ad Alessandria, questo sabato pomeriggio via Trotti si anima di sinergie culturali con le proposte di Ri-Immagina, l’opening organizzato per porre di nuovo l’accento sul progetto di rivalutazione degli spazi commerciali di via Trotti che oggi ospitano realtà creative come Visioni47 o l’Accademia di Moda Ima. Alle 15.30 si potranno vedere gli abiti realizzati dagli allievi dell’accademia, alle 16 il focus si sposterà sui libri con la presentazione di “In pista!” con il suo autore Rocco Bargioni. Dalle 17.30 la musica farà da padrone con il Dj set.

Sempre ad Alessandria, questo sabato sera è di scena la comicità. Sul palco del Teatro Alessandrino, infatti, salirà Giovanni Cacioppo che poterà in scena il suo spettacolo “Che rimanga tra di noi”. Lo show inizierà alle 21. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

A Casale Monferrato, nelle Sale del Castello, questo weekend arriva la prima edizione di “Vinoso! Vini e Sapori del Gran Monferrato, Derthona, Gavi”, manifestazione che mette al centro la strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato. Nelle due giornate, all’interno del Castello di Casale Monferrato, aperto dalle 11 alle ore 20 nella giornata di sabato e dalle 11 alle 19 nella giornata di domenica, si potranno degustare e acquistare vini e prodotti agroalimentari di circa 30 aziende del territorio. L’ingresso è libero e gratuito ma per le degustazioni nei vari stand presenti in fiera si dovrà acquistare all’ingresso il calice fornito dall’organizzazione.

Sempre a Casale Monferrato, è stata inaugurata ieri una nuova mostra al Museo del Duomo. “Luci e colori dell’Apocalisse di San Giovanni”, un’esposizione che mette al centro le opere di Paolo Colombo in un percorso artistico e spirituale attraverso il Museo del Duomo e i sottotetti della Cattedrale. La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 2 luglio 2023. L’ingresso è a offerta libera. Per info: 392.9388505 oppure antipodescasale@gmail.com.

Di nuovo a Casale, anche questo sabato potete visitare la mostra “Jas – Just another stage. L’anima oltre l’immagine”. Nelle sale della Manica Lunga del Castello del Monferrato, un’esposizione tutta al femminile che presenta un percorso espositivo nel quale la fotografia interagisce con la scultura. La nostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ancora a Casale Monferrato, questo sabato si potrà visitare la cupola della Chiesa di Santa Caterina. A tre anni di distanza dalle visite in quota sui ponteggi esterni utilizzati per il restauro, l’Associazione Santa Caterina Onlus propone una nuova iniziativa per scoprire da vicino la bellezza degli affreschi interni. Grazie alla presenza della torre di ponteggio interna, è possibile accedere con il montacarichi ai primi due piani di lavoro ed eventualmente raggiungere anche il terzo livello salendo a piedi dalla scaletta. Le visite inizieranno alle 10.30 e alle 11.30. Richiesta la prenotazione via mail a info@santacaterinacasalemonferrato.it entro il mercoledì precedente la data della visita e un’offerta minima di 30€.

A Novi Ligure, continuano anche questa settimana le visite guidate da parte dei volontari pronti a raccontarvi la storia delle quattro chiese della città. L’appuntamento questo sabato 25 marzo, Festa dell’Annunciazione, è alla Pieve di Novi Ligure, alle 11.30, dove poco prima della preghiera dell’Angelus, insieme a don Fabrizio Pessina e ai volontari si cercheranno nell’affresco datato 1474 i significati simbolici che rimandano al tema della maternità (quella della Vergine Maria, e non solo). La partecipazione libera e gratuita

Sempre a Novi Ligure, torna anche a marzo “Novantico”, il mercatino di antiquariato, modernariato e collezionismo dedicato agli appassionati. Come ogni quarto sabato del mese, si potranno trovare oggetti antichi e occasioni di ogni tipo.

Di nuovo a Novi Ligure anche questo sabato si può visitare, al Museo dei Campionissimi, “Nel nostro piatto”, un’esperienza interattiva e multimediale per tutte le età per capire, scegliere e controllare cosa mangiamo. Il percorso, adatto a tutta la famiglia, può essere visitato il venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ancora a Novi Ligure, sempre al Museo dei Campionissimi, è stata prorogata fino a domani, domenica 26 marzo, l’esposizione dal titolo “Arman, accumuli di vita”, la mostra d’arte contemporanea allestita al Museo dei Campionissimi. Protagonista assoluto l’artista francese Arman, al secolo Armand Pierre Fernandez, fondatore, insieme a Yves Klein, del Nouveau Réalisme, movimento nato attorno al critico Pierre Restany che nell’aprile del 1960 ne stilò il manifesto. La mostra è aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il biglietto intero costa 7 euro, 4 il ridotto.

A Tortona, questo weekend torna T.Ink, il festival dell’illustrazione e del fumetto. Potrete trovare oltre 50 artisti con stili unici ed emergenti, workshop e laboratori per tutte le età, conferenze, incontri con autori famosi ed emergenti. Il festival sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 19. I biglietti costano 5 euro e sono acquistabili in loco (ingresso gratuito fino ai 10 anni compiuti e per portatori di disabilità pari o superiore al 70%).

Sempre a Tortona, al Museo Diocesano, si può visitare la mostra “La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme: un monumento nella storia”, un’esposizione per conoscere il luogo più misterioso della Terra Santa attraverso le antiche immagini che lo raffigurano. La mostra, che resterà allestita fino al 23 aprile, è aperta il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30. L’ingresso è libero.

Ad Acqui Terme, questo sabato alle 16.30, appuntamento culturale con il convegno “La divisione Pinerolo in Grecia, dopo l’8 settembre 1943” al Salone San Guido. Interverranno il prof. Paolo Fonzi (Università del Piemonte Orientale), il prof Louis Godart (Università Federico II di Napoli), Charlambos K. Alexandrou (Autore), il prof. Massimo Rapetti (Traduttore) e Giuseppe Danielli. Modera il Prof. Bruno Gallizzi.

A Casalnoceto questo fine settimana è dedicato alle mele con l’Antica Fiera di Pom a moj”. La manifestazione ha origini antiche risalenti addirittura all’Ottocento quando Casalnoceto era particolarmente ricca di alberi di mele. Oggi la mostra mercato vede prodotti enogastronomici, di artigianato e zootecnica. Oggi l’appuntamento è alle 14 con l’inaugurazione del Sentiero Pom a Moj, in collaborazione con Azalai Asd e alle 20.30 con la cena con degustazione nei locali della Soms (menù a 35 euro a persona). Per info e prenotazioni per la cena si può scrivere a fiera.casalnoceto@gmail.com o chiamare il numero 0131 809172.

A Fubine Monferrato torna questo sabato la quarta edizione del “Trofeo Fubine Porta del Monferrato”. La gara ciclistica dedicata agli under 23 avrà inizio alle 13.

A Terzo questo sabato alle 21 si potrà assistere al concerto “Acqua Ciara Monferrina”, a cura del Gruppo Alpini di Terzo. Il coro sarà diretto dal Maestro Mauro Carini, l’appuntamento è alla Chiesa Parrocchiale di San Maurizio.