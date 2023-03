Ad Alessandria un centro oculistico, odontoiatrico e medico gratuito per le fasce sociali più deboli

ALESSANDRIA – La Società per gli Asili Notturni di Torino ODV con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con la partecipazione della Regione Piemonte ha deciso di aprire ad Alessandria un centro oculistico, odontoiatrico e medico che fornirà prestazioni gratuite alle fasce più deboli della popolazione. Il centro sarà aperto prossimamente, appena verranno rilasciate le autorizzazioni necessarie, in alcuni locali concessi in comodato dal Comune di Alessandria e la segnalazione dei pazienti avverrà tramite gli Assessorati alle Politiche Sociali dei Comuni e Servizi Sociali sul territorio e il C.I.S.S.A.C.A.

“L’apertura anche ad Alessandria di un centro di assistenza odontoiatrica e oculistica per persone meno abbienti – afferma il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano – è un progetto di altissimo livello sociale che ha trovato nella Fondazione un partner convinto e motivato. Le finalità dell’iniziativa rientrano a pieno titolo tra le caratteristiche del bando “Nessuno escluso” che si propone di sostenere le esigenze delle fasce più deboli della popolazione con interventi mirati, tempestivi e con un plafond dedicato. Un progetto, nato dalla collaborazione tra una serie di enti interessati a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, che si avvale di medici dal cuore grande che hanno messo la loro professionalità al servizio dei più deboli”.

“Fin dal primo giorno del mio mandato – spiega l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino – la chiara volontà della sottoscritta è stata quella di stare vicino ai più fragili, agli ultimi, a coloro che fanno fatica a stare al passo della società e sono a forte rischio emarginazione. Per questo – prosegue l’esponente della giunta regionale – ho sostenuto con entusiasmo e passione l’iniziativa degli Asili Notturni Umberto I, collaborando per creare centri di odontoiatria e oculistica sociale proprio laddove ce n’è più bisogno: nelle periferie, nelle zone dove insistono le case popolari, dove la maggior parte delle persone non può permettersi di pagare una visita oculistica e men che meno un controllo dal dentista. In questo modo, invece, andiamo a prevenire il degrado sociale, offrendo uno strumento di welfare vero, lontano anni luce dalla sterile retorica alla quale certa politica ci ha abituato negli ultimi decenni”.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria, Giorgio Laguzzi aggiunge: “Per il Comune di Alessandria è un onore condividere le iniziative che cercano di portare benessere alle fasce di popolazione più in difficoltà; l’iniziativa della Società per gli Asili notturni ODV di Torino, portato avanti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, va esattamente in questa direzione dando la possibilità, anche alle persone che vivono condizioni di forte disagio sociale, di poter avere quelle condizioni minime di salute e di attenzione della società. Un plauso da parte nostra ad iniziative di questo genere che vanno a supporto di cittadini che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi essenziali per la tutela della propria salute“.

Per il presidente dell’Associazione Asili Notturni Umberto I, Sergio Rosso “L’idea di questi servizi destinati alla cittadinanza – spiega – è nata dalla constatazione che esiste una oggettiva necessità sul territorio e, in particolare, dall’emergere di nuove fasce di povertà che, spesso, non possono permettersi cure mediche. Grazie alla nostra équipe di volontari, essenzialmente professionisti, possiamo sentirci dei veri innovatori del cosiddetto ‘welfare no profit’ che ci ha visto e ci vede realizzare da anni grandi risultati con poche risorse”.

Il Centro di Alessandria si aggiunge, dunque, a molti altri servizi analoghi messi in campo dagli Asili Notturni Umberto I in Piemonte (a Pinerolo, a Ivrea e prossimamente a Biella) oltre che nel resto del Paese (Genova, Perugia, Massa Marittima, Taranto e Sassari) e rientra nel più ambizioso progetto di costituire, all’interno del territorio e nelle maggiori città della Regione Piemonte, degli ambulatori finalizzati alla cura delle patologie odontoiatriche e oculistiche, attraverso la collaborazione e partecipazione attiva degli attori sociali del territorio, nell’ambito di un solido programma di prevenzione e cura odontoiatrica e oculistica a favore delle fasce più deboli della popolazione.