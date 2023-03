Alessandria: anche il Sindaco firma per la proposta di legge sul suicidio assistito

ALESSANDRIA – C’è anche la firma del primo cittadino Giorgio Abonante tra le 117 raccolte sabato 25 marzo dalla Cellula Coscioni Alessandria per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito, promossa da Marco Cappato.

Lo scorso weekend, in tutto il Piemonte, erano già state raccolte 2300 firme delle 8000 necessarie perchè la proposta di legge di iniziativa popolare “Liberi Subito” arrivi in Consiglio regionale. Con questa proposta di legge si vuole garantire l’assistenza sanitaria e tempi certi alle persone malate che hanno diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito ai sensi della sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, meglio nota come sentenza Cappato-Antoniani.

La cellula Coscioni Alessandria, attraverso la sua pagina Facebook ha ringraziato “tutti i rappresentanti istituzionali che sono venuti a sottoscrivere la nostra campagna in nome dei diritti”.

Foto tratta dalla pagina Facebook della Cellula Coscioni Alessandria