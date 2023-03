“Una Spoon River a pedali” nel centro di Alessandria domenica 2 aprile

ALESSANDRIA – Se ci sono una città e un territorio dove raccontare storie di ciclismo, quelle sono proprio Alessandria e la sua provincia, con il Museo Alessandria Città delle Biciclette – AcdB, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure e quello a cielo aperto di Castellania, il paese natio di Fausto Coppi. A tutto ciò hanno pensato il Museo AcdB , la Compagnia Gli Illegali e l’associazione BlogAL, cui si deve l’organizzazione e la realizzazione di “Una Spoon River a pedali”, spettacolo teatrale itinerante lungo le vie del centro cittadino firmato da Massimo Brioschi, Luigi Di Carluccio, Roberto Livraghi. L’appuntamento è per domenica 2 aprile, con partenza da Piazza Santa Maria di Castello alle ore 15.45 e l’intenzione promette di coinvolgere gli spettatori nelle storie affascinanti di sette protagonisti di quella che può essere definita a buon diritto la Belle Époque del ciclismo in Italia. Il breve percorso sarà percorribile a piedi o in bicicletta, grazie alla presenza delle volontarie e dei volontari di FIAB Alessandria GLIAMICIDELLEBICI ODV, con conclusione al Museo in Via S. Lorenzo 21.

E’ il primo appuntamento del progetto “Il Teatro dei Viandanti”, finanziato da Fondazione SociAL nell’ambito del Bando Smart 2022. Il titolo rimanda all’idea della realizzazione di una rassegna di teatro di strada lungo alcuni itinerari tematici della città di Alessandria, dove gli spettatori verranno condotti e diventeranno parte integrante dello spettacolo stesso, come una compagnia viaggiante in cammino. Nello spirito che da sempre anima gli organizzatori, gli spettacoli saranno ecologici e non tecnologici. La scenografia, i materiali di scena e talvolta gli stessi attori saranno trasportati da una cargo bike messa a disposizione per gli eventi.

Nella storia del ciclismo, dell’industria della bicicletta e del giornalismo sportivo, l’impronta, anzi il pedale, di Alessandria, si trova quasi sempre. Così la Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune di Alessandria, dopo aver raccontato nel 2016 questa storia con una mostra di grande successo, ha deciso di tradurla stabilmente in un museo: “Alessandria città delle biciclette”. Il Museo vive a Palazzo Monferrato, un luogo interattivo e spettacolare che collega il passato al presente e al futuro di questo mezzo di trasporto fortunatamente sempre più indispensabile e straordinario nella sua ecosostenibile semplicità. AcdB è un museo ed un racconto che parte dalle origini del geniale alessandrino Carlo Michel che si portò da Parigi, come souvenir, il velocipede, antenato della bici costruito dal francese Michaux. Alessandria fu centro dell’ambiente ciclistico italiano, diventando sede prima dell’UVI, antenata della Federazione Ciclistica Italiana e successivamente dell’Union Cyclistique Internationale (UCI) ed è tutto questo che Silvia Benzi, Renza Borello, Massimo Brioschi, Gian Franco Cereda, Cecilia De Angelis, Luigi Di Carluccio, Mattia Silvani della Compagnia Illegali racconteranno domenica 2 aprile. Dalla prima bicicletta di Carlo Michel all’epopea del Circolo Velocipedisti Alessandrino, dalle corse su pista di Médinger al primo incontro tra Bruna Ciampolini e Fausto Coppi, dai primi successi di Costante Girardengo alla rivalità tra Cuniolo e Gerbi. Insomma, un mondo e un racconto lontano ma sempre presente, che vive, ci parla e ci appartiene. L’ingresso è libero con prenotazione ai seguenti contatti: Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. E-mail: info@illegali.it. Durante la prenotazione si può scegliere se percorrere il percorso a piedi o in bicicletta. L’appuntamento è in Piazza Santa Maria di Castello alle ore 15.45. In caso di impossibilità di partecipare dopo aver prenotato, è necessario avvisare. Una Spoon River a pedali è realizzata in collaborazione con FITA Piemonte e Federazione Italiana Teatro Amatori, con il supporto di Associazione Sine Limes, Fiab Alessandria Gliamicidellebici Odv, con la partnership di Enaip Piemonte- CSF Alessandria, Lab121, Cooperativa sociale Idee in Fuga