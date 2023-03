Amag: alla Biblioteca di Alessandria presentato il libro di Goccettina, una favola sull’acqua

ALESSANDRIA – Gli studenti e le insegnanti della classe V B della scuola elementate “Bovio” di Alessandria hanno partecipato ieri mattina al primo dei dieci incontri di divulgazione scientifica organizzati dal Gruppo Amag con la presentazione del libro “Goccettina: storia di una molecola d’acqua che volle esplorare il mondo“, a cura dell’autore, il prof. Paolo Trivero, già docente ordinario di fisica all’Università del Piemonte Orientale di Alessandria. “Il rivolgersi ai bambini con una favola sull’acqua – sottolinea Paolo Trivero – mi è parso l’approccio più naturale, capace di trasmettere il fascino che l’acqua racchiude in sé. Il mio desiderio è che questo testo possa catturare le menti dei bambini destando la loro innata curiosità per l’osservazione della natura ed essere uno stimolo per la sua salvaguardia.”

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Alessandria, Biblioteca Civica di Alessandria e Università del Piemonte Orientale, rientra nell’ambito del progetto di educazione ambientale del Gruppo AMAG “Rivoluzione verde“. All’incontro era altresì presente la biologa Federica Martina di AMAG Reti Idriche, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Alessandria prof.ssa Marina Cornara e la Direttrice della Biblioteca Civica Dott.ssa Laura Polastri.

Il Gruppo AMAG è da sempre fortemente impegnato nel sensibilizzare ed educare le comunità locali e le future generazioni mettendo l’ecosostenibilità al primo posto, in una logica di sviluppo nel rispetto dell’ambiente, per un’economia ecosostenibile. Proprio per questo si continuerà nei prossimi mesi e anni con il percorso di sensibilizzazione indirizzato alle scuole del territorio, coinvolgendole sempre più in iniziative indirizzate a sviluppare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente che ci circonda. Lo staff di Rivoluzione Verde è a disposizione degli Istituti Comprensivi e Circoli Didattici di Alessandria per organizzare i restanti nove incontri direttamente in classe, entro il 31 dicembre 2023. Per informazioni gli insegnanti possono scrivere a didattica@gruppoamag.it e prenotare l’incontro in classe con i nostri esperti.