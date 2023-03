Letame davanti al palazzo regionale, Cirio: “Grazie per la fornitura di concime per il giardino del grattacielo”

PIEMONTE – Non manca l’ironia al presidente del Piemonte Alberto Cirio nella sua risposta agli attivisti di Extinction Rebellion che, questo venerdì hanno scaricato quintali di letame all’ingresso del grattacielo della Regione Piemonte per poi spargervi sopra dei fiori.

“Fermo restando che ogni protesta è legittima fino a quando non viola la legge e i diritti altrui, e che manifestare a tutela dell’ambiente deturpando fontane, luoghi d’arte, edifici pubblici o privati risulta abbastanza paradossale, ringraziamo Extinction Rebellion per la cortese e utile fornitura di terriccio da concime che abbiamo già provveduto a destinare al giardino interno del Grattacielo Piemonte, al 43^ piano, e alle aiuole del quartiere nei pressi del Palazzo, a beneficio della comunità. Non si butta via niente: sono uomo di campagna, conosco bene rispetto il valore delle cose e soprattutto della terra” ha sottolineato il Governatore.