Il Lions Alessandria-Valmadonna dona un tapis roulant al Bosco del Sole

ALESSANDRIA – Ieri, domenica 2 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’ Autismo”, il Lions Club “Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie” ha donato all’ Associazione “Bosco del Sole” di Alessandria un tapis roulant per le attività motorie e di riabilitazione. Nelle foto alcuni soci con Don Ivo, instancabile motore di tante iniziative alla Sinistra del Tanaro. Proprio da Don Ivo all’ Oratorio di San Michele il Club si ritroverà in occasione della Visita del Governatore il 19 aprile per una Grigliata di beneficenza.