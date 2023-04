Diritti e tempi certi sul fine vita: oltre 300 firme raccolte ad Alessandria dall’associazione Coscioni

PIEMONTE – In soli 20 giorni sono state già raccolte in Piemonte 4500 firme delle 8 mila necessarie per la proposta di legge regionale “Liberi Subito” promossa dall’Associazione Luca Coscioni che si pone l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria e tempi certi a chi ha i requisiti per accedere al suicidio medicalmente assistito. secondo le condizioni stabilite dalla sentenza “Cappato/Antoniani”. Ad Alessandria, in sole tre giornate di raccolta, sono state superate abbondantemente le 300 sottoscrizioni.

In generale, spiccano le firme del sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e dei sindaci di molti comuni piemontesi tra cui Borgaro, Brandizzo, Cavagnolo, Chieri, Collegno, Gassino, Grugliasco, Moncalieri, Mongrando, Nichelino, Pinerolo, Settimo e Villardora. A queste si aggiungono le firme eccellenti di Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte costituzionale e dei parlamentari Chiara Appendino, Elisa Pirro, Federico Fornaro.

“I cittadini piemontesi chiedono che siano garantiti quei diritti che la politica ancora non è in grado di assicurare – dichiarano così in una nota Davide Di Mauro, coordinatore regionale della campagna “Liberi Subito”, Miriam Abate, Filippo Blengino e Sonia Fogagnolo, rispettivamente coordinatori delle Cellule Coscioni Torino, Cuneo e Alessandria. – “C’è stata una grande risposta dei cittadini e anche dei sindaci piemontesi. Adesso auspichiamo che possa arrivare anche l’importante firma del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, già contattato nei giorni scorsi,che rappresenta la città dove si è svolto un terzo di tutti i tavoli nella regione”. Il prossimo tavolo di raccolta ad Alessandria si terrà mercoledì 5 aprile, dalle 15 alle 18, in via Trotti 51.