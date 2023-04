Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 8 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria anche questa domenica si può visitare la mostra libraria dedicata alle legature antiche. L’esposizione, in programma fino al 30 aprile, si trova al Museo della Gambarina: oggi è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Sempre ad Alessandria, continua il divertimento con il grande luna park in piazza Milite Ignoto. Fino al 25 aprile le giostre intratterranno grandi e piccini con anche tante golose proposte culinarie. Il luna park è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 24.

A Casale Monferrato, in occasione della Santa Pasqua, nella Chiesa di Sant’Ilario verrà esposta la copia della Sindone custodita presso la Parrocchia dal XIX secolo. La copia della Sindone corredata da materiale informativo utile all’approfondimento sarà esposta a partire fino a mercoledì 19 aprile nella chiesa parrocchiale di Sant’Ilario a cui si potrà accedere secondo i seguenti orari dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Don Franco Zuccarelli, parroco di Sant’Ilario e curatore dell’ostensione, sarà disponibile per visite guidate per gruppi, scuole, visitatori e fedeli che lo desiderassero. Per informazioni e prenotazioni contattare don Franco al 338.1488222.

Di nuovo a Casale, anche questo sabato potete visitare la mostra “Jas – Just another stage. L’anima oltre l’immagine”. Nelle sale della Manica Lunga del Castello del Monferrato, un’esposizione tutta al femminile che presenta un percorso espositivo nel quale la fotografia interagisce con la scultura. La nostra è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ancora a Casale Monferrato, nel Torrione del Castello, oggi inaugura “Dalla Resistenza alla Costituzione”, mostra storico-didattica proposta da A.N.P.I. – Sezione di Casale Monferrato in collaborazione con il Comitato Antifascista di Casale Monferrato e con la Città di Casale Monferrato. La mostra, ideata e realizzata dall’associazione Memoria Viva di Canelli e dall’Azione Cattolica del Piemonte e Val d’Aosta, è nata nel 2016, in occasione del sessantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, con l’obiettivo di ricordare la nascita della Repubblica in un Paese stremato dalla Guerra Mondiale e della terribile esperienza della guerra civile, illustrare lo sviluppo del documento e i principi fondamentali in esso contenuti, sottolineare le conquiste dei diritti fondamentali riportati nella Carta. La mostra sarà visitabile dal 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Sempre in tema di mostra, nelle Sale Chagall del Castello di Casale Monferrato, si può visitare la prima stagione del Middle MonFest con una grande esposizione dedicata alla brillante personalità creativa di Maria Vittoria Backhaus, dai suoi esordi negli Anni Settanta al contemporaneo. L’esposizione, che sarà visitabile fino all’11 giugno 2023, mette al centro le una galleria caleidoscopica di immagini che raccontano più di quarant’anni di fotografia dove i reportage e i ritratti trovano spazio insieme a molti altri temi. La mostra rende omaggio alla mente estrosa e artistica di Maria Vittoria Backhaus, tutta dedicata al linguaggio della fotografia.

A Frassinello Monferrato, è iniziato ieri “Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica del Monferrato”. Il programma del festival è molto ricco: nella giornata di sabato 8 aprile, in particolare, la manifestazione avrà inizio alle 15.30 con l’apertura dell’area giochi di Officina Clandestina: dalle 16 alle 19 si potrà assistere a diversi spettacoli all’aperto (senza prenotazione, con offerta libera). Alle 21, invece, sotto il tendone si potrà assistere allo spettacolo ¡DALE!, di Los Hermanos Gonzalos. In questo caso la prenotazione è obbligatoria, il costo del biglietto è di 15 euro adulti, 12 euro ridotto, 10 euro bambini. Per info e prenotazioni visita il sito fantasyfestivalcirco.it/

Ad Acqui Terme, questo sabato, si può visitare Villa Ottolenghi, una dimora privata esempio di arte sinottica del Ventennio, cui contribuirono tra gli altri, celebri architetti come Marcello Piacentini e artisti come Arturo Martini, Fortunato Depero, Venanzo Crocetti, che lavorarono alla Villa grazie al mecenatismo dei Conti Ottolenghi. Le visite partono dal Tempio di Herta, con possibilità di parcheggio in loco. La visita guidata della Villa, dei Giardini e del Tempio con degustazione finale dei vini del Dominio Borgomonterosso si svolge ogni sabato, domenica e festivi alle ore 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti. Il biglietto costa 15 euro per gli adulti, gratuita per i minori di 12 anni. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 335 6312093 / 0144 322177. Le visite sono sospese a Pasqua. aperte in occasione di Pasquetta.

A Tortona fino al 23 aprile si può visitare al museo Diocesano la mostra “La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme: un monumento nella storia”, dedicata alla presentazione diacronica di uno dei più celebri monumenti di stampo religioso e culturale nella storia dell’umanità. La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.

A Casalnoceto, questo sabato, si terrà un evento dedicato ai più piccoli, la “Caccia alle uova”. Dalle 15.30 alle 17.30, nel centro storico di Casalnoceto, i bambini dai 4 ai 12 anni sono invitati a un appuntamento dedicato al gioco, all’orienteering e al divertimento. La prenotazione è necessaria el numero whatsapp 328 9691279.

A Sale torna questo sabato il mercato dei produttori agricoli: l’appuntamento è in Piazza Santa Maria dalle 8.30 alle 12.

A Casal Cermelli, questo sabato 8 aprile, dalle 20, alla Cascina dei Frati, ci sarà un aperitivo a cura della Pro Loco. Non mancheranno canti e musica e successivamente ci si sposterà in Piazza Marconi per l’accensione del fuoco e l’inizio dei riti della veglia pasquale.

Foto di ckturistando su Unsplash