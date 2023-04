Pioggia questo venerdì in Piemonte ma non basta. Anche a marzo Po mai così basso a Isola Sant’Antonio

PIEMONTE – Con l’inizio della primavera prosegue la serie di mesi con precipitazioni al di sotto dei valori storici. Per la giornata di questo venerdì 6 aprile sono previsti rovesci, e anche possibili temporali, in particolare sui settori meridionali del Piemonte. La pioggia, però, non durerà abbastanza da dissetare terreni e corsi d’acqua della nostra regione. Già da sabato tornerà a splendere il sole e anche le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno all’insegna del bel tempo, con temperature in rialzo e più in linea con il periodo primaverile, anticipa Arpa Piemonte. Il meteo renderà certamente più piacevoli le giornate di festa, soprattutto per chi ha in programma gite o pic-nic ma peggiora il deficit di precipitazioni.

Anche a marzo, sottolinea l’Agenzia, le piogge sono state il 40% in meno di quelle che hanno normalmente si sono registrate nello stesso periodo dal 1991 al 2020.

Nell’ultimo anno, inoltre, solo ad agosto e dicembre 2022 ci sono stati “surplus idrici”, peraltro “contenuti” evidenzia Arpa, e dall’inizio del 2023 solo l’8 gennaio e il 14 marzo le precipitazioni hanno superato in media i 5 mm nella nostra regione.

Non è stata molta neppure la neve. I quantitativi accumulati a marzo sono risultati ovunque sotto la media del periodo e Arpa ha registrato anche “una intensa diminuzione” degli spessori di neve al suolo in tutti i settori, soprattutto nelle stazioni al di sotto dei 2000m di quota.

Restano quindi “al disotto dei valori medi storici di riferimento” le portate d’acqua del corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario del Piemonte.

I deficit “più significativi” sono nel bacino del Sesia (-85%), del Tanaro (-73%) e anche lungo l’asta del Po dove si passa da oltre il -70% di Torino a oltre il -60% a valle a Isola S. Antonio.

Proprio nell’Alessandrino, all’idrometro di Isola Sant’Antonio, che rappresenta la chiusura dell’intero bacino piemontese del Po, la portata media di marzo, pari a 154 mc/s, è stata la più bassa degli ultimi 26 anni nello stesso mese, seguita dal 2005 dove la portata media di marzo era stata pari a 158 mc/s.

Come aggiunge Arpa, è ormai da un anno che le portate medie mensili del Po nella sezione di chiusura del bacino piemontese sono costantemente su valori inferiori a quelli minimi calcolati sul periodo di riferimento, con la sola piccola eccezione per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 che registrano portate di pochissimo più alte delle minime ma comunque bel al disotto delle medie.

(in copertina foto del torrente Curone scattata il 23 marzo dalla Reporter Digitale Adelangela Tiberti e tratta dalla pagina Facebook della Protezione Civile della Provincia di Alessandria)