Pasquetta 2023: dove fare un pic nic in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le tradizioni vanno rispettate e quelle di Pasquetta prevedono festeggiamenti all’aria aperta. Tempo permettendo, se siete alla ricerca di un posto dove fare un bel pic nic di Pasquetta in provincia di Alessandria, ecco qualche suggerimento.

Se non volete allontanarvi troppo dalla città ma cercate un po’ di verde, a Casale Monferrato c’è la Cittadella. Situata appena fuori dal centro della città, in via Giuseppe Visconti, la fortezza fu voluta dai Gonzaga, duchi di Mantova, per difendere Casale dai vicini possedimenti spagnoli di Milano e Genova e del Piemonte sabaudo. Oltre al grande giardino si trova un area coperta che dispone di alcuni tavoli. Se dopo pranzo avete voglia di fare due passi, si può comodamente raggiungere il centro di Casale e approfittarne per fare un po’ di shopping o visitare una mostra.

Anche ad Acqui Terme, vicino agli archi dell’acquedotto romano, si può trovare un’area pic nic attrezzata dove trascorrere il lunedì di Pasquetta. Non lontano troverete anche una pista ciclabile oltre a un grande prato in cui rilassarsi.

Se invece preferite una gita nella natura, potete optare per i Laghi della Lavagnina. Per arrivare seguite la strada provinciale SP 170 verso Lerma. Una volta superato il ponte sul Torrente Piota proseguite per circa 500 metri e imboccate una stradina asfaltata sulla destra. Al bivio successivo continuate a tenere la destra e proseguite fino alla stradina di ghiaia dove troverete un ultimo bivio in cui dovrete tenere la sinistra. Dopo qualche chilometro giungerete a una piazzola dove potrete lasciare la vostra auto. Da qui attraversando il sentiero potrete ammirare uno stupendo panorama e raggiungere l’area attrezzata dove godervi un pranzetto ristoratore all’aria aperta.

Anche lo splendido borgo di Ozzano Monferrato, nel Monferrato, è una valida opzione. In via Perbocca c’è un’area pic nic ben attrezzata dove potrete consumare un bel pranzetto. Troverete tavoli e panche di legno oltre che giochi per più piccoli.

A San Salvatore Monferrato, invece, si può fare un pic nic nel parco della Torre Paleologa in via Sottotorre. Sono presenti tante panchine, tavoli e barbecue. Inoltre al Parco Torre non mancano i giochi per i bambini e l’area cani.

A Molare, nel Parco Faunistico dell’Appennino, troverete tanto verde e anche un’area attrezzata immersa nel bosco. A disposizione numerosi tavoli con panchine, barbecue e fontanella. Sul posto sono presenti anche i servizi igienici e il parcheggio. Per info si può chiamare il 339 7288810.

Anche Bassignana offre una grande area pic nic all’interno del Parco del Po, sulla sponda destra del fiume. Si possono trovare tavoli e panche in legno e percorrere i sentieri che si trovano sulle sponde del fiume. L’area si raggiunge partendo dalla chiesa di Santo Stefano, in via Tempio, e seguendo poi la strada sterrata che termina con una scalinata che porta all’area picnic.

A Coniolo si può trovare un’area pic nic sempre inserita nel contesto del Parco del Po. Lo spazio dispone di tavoli e panche in legno e ci sono alberi che possono garantire l’ombra durante le giornate più assolate. L’area di trova nel Centro Polivalente di Cascine Frati, per poterne usufruire bisogna contattare il 3400780345.

Un’altra location che sicuramente potrà fare al caso vostro è quelle delle Capanne di Marcarolo. Si tratta di un parco di oltre 50 chilometri quadrati che attraversa i comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Tagliolo Monferrato, Mornese e Voltaggio. Uno scenario immerso nella natura tra vallate, monti, boschi e corsi d’acqua. Tutto il parco è attrezzato e quindi ideale per un pic-nic di Pasquetta ma al suo interno si trovano anche agriturismi, bar, ristoranti e aree sosta per camper.