FELIZZANO – Incidente questa notte, verso le 23.30, in via della Stazione a Felizzano. Per ragioni da chiarire un giovane, alla guida della sua auto, è uscito di strada autonomamente ed è andato a sbattere contro un muro.

Nell’impatto ha riportato diverse fratture ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco per essere consegnato ai sanitari del 118. Gli operatori hanno lavorato fino all’una.